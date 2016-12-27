DENKTAŞ VE DP MİLLETVEKİLLERİ MECLİS’TEN AYRILDI

Hükümet ortakları arasında kriz: DP salonu terk etti

Genel Kurul’da daha sonra Özelleştirme Değişiklik Yasa Önerisi’nin görüşülmesine geçildi…

UBP Milletvekili Ersin Tatar tarafından sunulan Özelleştirme Yasa Önerisi’nin genel gerekçesi:

Özelleştirme Yasası ile KTHY, ETİ ve CAS çalışanları kamuda istihdam edilmiş ancak bazı hakları konusunda diğer kamu çalışanları ile eşitsizlikler ve adaletsizlikler yaratılmıştır. Kamuda iş huzurunu ve verimini de olumsuz etkileyen bu eşitsizliklerin giderilmesi amacıyla işbu yasa önerisi hazırlanmıştır.

Kamu görevlilerine tanınan izin haklarının, eğitim, sınav ve tahsisat haklarının Özelleştirme Yasası altında istihdam edilenlere de tanınması; askerlik ve mücahitlik hizmetlerinin dikkate alınması; emekli olduktan sonra 61 yaşına kadar çalışabilmeleri; gelir eşitsizliğini gidermek amacıyla maaş intibaklarının Kamu Çalışanlarının Aylık (maaş-ücret) ve Diğer Ödeneklerinin Düzenlenmesi Yasasına paralel olması, KTHY’nin tasfiyesi tarihinde değil, uçuşların durduğu tarihteki çalışanlarına, 10 gün içinde istihdam talebinde bulunabilecekleri yeni bir hak verilmesi bu yasa önerisinin başlıca amaçlarıdır.

Meclis çalışmalarını bazı sendika temsilcileri ile eski KTHY çalışanları da izledi…

Tasarıya ilişkin komite raporunun okunmasının ardından söz alan Başbakan Yardımcısı ve Maliye Bakanı Serdar Denktaş, KTHY çalışanlarının haklarının ödenmesi konusunda uzun yıllardır mücadele verdiğini anımsattı.

Emekliye çıkan ve çıkacak olanların ihtiyat sandığı yatırımlarının yapılması konusunda çalışma yaptıklarını belirten Denktaş, önerinin bu şekliyle mali protokol, mali disiplin e uygun olmadığını söyledi…

Hükümetin uyum içerisinde çalıştığını, zaman zaman fikir ayrılıklarının olabileceğini ve bunun da onlardan biri olduğunu kaydeden Denktaş, bu önerinin bu şekilde geçmesi halinde 2017 içinde bir tek istihdam yapılamayacağını, mali protokolün delinmiş olacağını ve katkı alınamayacağını söyledi…

Dövizde dalgalanma nedeniyle zaten sıkıntılı bir yıl geçirileceğini, yasanın geçmesiyle mart-nisan gibi duvara toslanacağını aktaran Denktaş, fonlarla ilgili yasa tasarılarının komitenin gündeminde olduğunu, turizm ve spor fonuyla ilgili konuları Türkiye ile müzakere ettiğini açıkladı…

Önerisinin tasarının komiteye geri çekilmesi olduğunu belirten Denktaş, önerinin mali açıdan uygun hale getirilmesini önerdi…

Mağduriyet bulunduğunu, bunu inkar etmediğini ancak mağduriyeti belli bir noktaya kadar düzeltebileceklerine işaret eden Denktaş, maliye bakanlığını yürüten bakanlık olarak yasayla ilgili tavrının olumlu olamayacağını söyledi…

Konunun hükümet krizine dönüşmeyeceğine inandığını kaydeden Denktaş, fikir ayrılığının doğal olduğunu ancak bu noktada protokole yönelik de sıkıntı yaşandığını aktardı…

Denktaş, tasarının komiteye gönderilip yeniden görüşülmesini önderdi…

DP olarak salondan ayrılacaklarını aktaran Denktaş, bunun arkasının geleceğini, yasanın kendi başına 2017 yılına ait bütün öngörülerini yerle bir edeceğini söyledi…

Denktaş’ın konuşmasının ardından DP Milletvekilleri salondan ayrıldı…

TDP Milletvekili Hüseyin Angolemli de, bütün faturanın çalışana çıkarıldığını, özelleştirme yapılırken, bütün çalışanların devlete gireceğinin belli olduğunu söyledi…

Halkın seçtiği büyük çoğunluğun yasa geçmelidir dediğini, KTHY eski çalışanlarına daha fazla ezgi yapmanın anlamı olmadığını ifade eden Angolemli, önemli konularda meclisi terk etmenin mümkün olmaması gerektiğini anlattı…

Bağımsız Milletvekili Mehmet Çakıcı da, yasanın önemli olduğunu ifade etti…

UBP-DP hükümetinin öneri konusunda anlaşamadığını ifade eden Çakıcı, DP’nin muhalefetteyken çalışanların yanında mücadele ettiğini söyledi..

Tam haklar iade edilmediği için yasada daha yapılması gereken şeyler bulunduğunu belirten Çakıcı, “salondan kaçmak demek çalışana işçiye ihanet demektir. Bu yanlıştır” dedi…