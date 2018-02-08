DENKTAŞ'TAN ESPRİLİ PAYLAŞIM!

Maliye Bakanı Serdar Denktaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında, Bakanlar Kurulu’nda “en genç bakan” sıfatını taşıyan İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars ile yaptığı görüşmeyi esprili bire dille paylaştı.

Bakanlıklar arasında koordinasyon amacıyla yapılan bir dizi toplantıyla ilgili bilgi veren Denktaş, “bugün Tarım Bakanı Şahali ve Ulaştırma Bakanı Atakan’dan sonra İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars bakanlığa ziyaretimize geldi, bakanlıklar arası koordinasyon anlamında verimli bir toplantı gerçekleştirdik. Kendisi aynı zamanda kabinedeki “En genç” bakan. Allahtan 36 yıllık tecrübesiyle ‘en kıdemli bürokrat’ unvanını koruyan Maliye Bakanlığı Müsteşarı Ahmet Havutcu da ordaydı da “En yaşlı” sıfatı yine bana kalmadı” diyerek esprili bir açıklama yaptı.

Denktaş’ın paylaşımı şöyle: