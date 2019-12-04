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DEPOZİT, PRİM VE VERGİ BORÇLARININ ÖDENMESİNE İLİŞKİN PROTOKOL

DEPOZİT, PRİM VE VERGİ BORÇLARININ ÖDENMESİNE İLİŞKİN PROTOKOL

Depozit, Prim ve Vergi borçlarının ödenmesine ilişkin protokol imzalanacak.

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Maliye Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) arasında, bugün, 2015 yılı öncesi depozit, prim ve vergi borçlarının ödenmesine ilişkin protokol imzalanacak.

Protokol Maliye Bakanlığı’nda bugün saat 15.30’da imzalanacak.

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