DEPOZİT, PRİM VE VERGİ BORÇLARININ ÖDENMESİNE İLİŞKİN PROTOKOL

Maliye Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) arasında, bugün, 2015 yılı öncesi depozit, prim ve vergi borçlarının ödenmesine ilişkin protokol imzalanacak.

Protokol Maliye Bakanlığı’nda bugün saat 15.30’da imzalanacak.