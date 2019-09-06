Kıbrıs’ın kuzey batısında denizde 4.4 şiddetinde deprem oldu.

Meteoroloji Dairesi’nden yapılan açıklamada, bugün saat 11.59’da Hisarköy Deprem İstasyonu’ndan yaklaşık 135 km uzaklıkta hafif şiddette ve aletsel büyüklüğü Richter ölçeğine göre 4.4 olan bir deprem kaydedildiği belirtildi.

Açıklamada, depremin merkez üssünün yaklaşık 8 km derinliğinde Kıbrıs’ın kuzey batısı denizde olduğunun saptandığı kaydedildi.