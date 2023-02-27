Depremler Künefeciler Meydanı’nı da yok etti

Hatay'da 2008'de coğrafi işaret belgesiyle tescillenen Antakya künefesini satan çok sayıda işletmenin bulunduğu Künefeciler Meydanı da 6 Şubat'ta gerçekleşen depremler nedeniyle büyük zarar gördü.

Bir zamanlar adım atacak yer olmayan, yurt içi ve dışından gelenlerin mutlaka oturup tescilli lezzetin tadına baktığı Künefeciler Meydanı yok oldu. Çok sayıda dükkanın yıkıldığı, sahiplerinin ve çalışanlarının hayatını kaybettiği meydanda geriye sadece ‘Künefe çeviren adam’ heykeli kaldı.

Meydandan uzak bir bölgede Derince Mahallesi’nde iş yeri bulunan künefe ustası Osman Dalgaç, depremler nedeniyle meydandaki çok sayıda ustanın ve çalışanın hayatını kaybettiğini söyledi.

İş yerini birkaç gün önce yeniden açtığını anlatan Dalgaç, şöyle devam etti:

“Bir yerden başlamak gerektiğini düşündüğümüz için tekrar işimizin başına döndük. Binamızda hiçbir sıkıntı yok. Bir yerden başlayalım ki esnafımız, dışarı giden arkadaşlarımız bizi görsün tekrar memleketlerine dönsün. Onlara rica ediyorum memleketimizi bırakmayalım, tekrardan geri dönsünler işlerinin başına. Bir yerden başlamak lazım.”

Dalgaç, depremde evleri zarar gören çalışanlarına konteyner kurduklarını ve birlikte çalışmaya devam ettiklerini söyledi.

Dalgaç, “Durmak yok, çalışmamız lazım. Bu memleketi tekrardan ayağa kaldırmamız lazım. Künefeciler çarşısındaki esnaflarımızla diyalog halindeyiz zaten. Birçoğunun dükkanı şu anda yıkık. Ne yapacaklarını şaşırmış durumda” diye konuştu.

AA