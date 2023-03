Depremlerden sonra merak konusu olmuştu!

Depremler öncesi 14 Mayıs olarak öne çıkan seçim tarihinin değişip değişmeyeceği merak konusu olmuştu. Felakete yol açan büyük depremler sonrası seçimlerin ertelenmesin yönünde çağrılar gelmişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan 14 Mayıs'ı işaret ederek seçim tarihi tartışmalarına son verdi ve "Bu millet gereğini yapacaktır" dedi.

Seçim tarihin netleşti! Partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 14 Mayıs'ta Türkiye'nin seçimlere gidileceğini açıkladı.

"TÜRKİYE DEPREM FIRTINASINA TUTULDU"

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

Her ne kadar birileri kabul etmese de 'asrın felaketi' olarak nitelenen 6 Şubat tarihli depremler ile sonrasında gelen 11 bin 400'ün üzerinde sarsıntılar yaşadık. 62 ilçede ve 10 bin 190 köyde çok ciddi yıkıma sebep olan depremleri hala yaşamaya devam ediyoruz. İçinden geçtiğimiz sürecin normal bir durum olmadığını tüm bilim insanları söylüyor. Türkiye bir çeşit deprem fırtınasına tutuldu. Felaketleri engelleyemeyiz, bize düşen görev hazırlık yapmak, yaraları sarmak, yıkımları telafi etmektir.

Son tespitlere göre depremde yıkık, acil yıkılacak ve ağır hasarlı 203 bin 958 binada 583 bin 628 bağımsız bölüm bulunmaktadır. Bunların yüzde 98'i 2000 öncesi yapılan binalardan oluşuyor. Sadece yıkık durumdaki bina sayımız 31 binin, bağımsız bölüm sayımız 89 binin üzerinde.

"ELBETTE EKSİKLİKLER, AKSAKLIKLAR, GECİKMELER YAŞANMIŞTIR"

TSK tüm imkanları ve on binlerce personeliyle çalışmalara katıldı. Bölgeye gönderdiğimiz kamu personeli sayımız 271 bindir. Neredeyse yarım milyon insan depremzedelerimizin yardımına koştu. Felaketin haberini alır almaz şartları zorlayarak her şeyi yapma gayretinde olduk. Kimi eksiklikler, aksaklıklar, gecikmeler elbette yaşanmıştır. Birilerinin insanlarımızla birlikte devletin ve hükümetin de yıkıntılar altında kalmasını adeta ellerini ovuşturarak beklediğini biliyoruz. İlk andaki eksikler hızla tamamlandı.

"BÖLGEYE KAÇ KERE GİTTİLER?"

Bütün bu vaveylayı koparanlar, bu sirk cambazları, felaket tellalları acaba bölgeye bugüne kadar kaç kere gittiler? Şahsım ve Cumhur İttifakı olarak bölgeye 2 kez gittik.

Bu felaketin ilk anından itibaren her şeyi takip ediyor, muhasebesini yapıyoruz. Sorulması gereken hesapları adli ve siyasi olarak sormak da boynumuzun borcu!

'14 MAYIS' MESAJI: MİLLET GEREĞİNİ YAPACAK

Bu millet 14 Mayıs'ta gereğini yapacaktır. Asla bu tür kuru sıkı atanlara prim vermeyecektir. Şu anda biz can derdindeyiz, şimdi tek gündemimiz deprem ve depremin yol açtığı acılar, kulağımızı sadece milletimize veriyoruz ama bütün bunları da not ediyoruz. Vakti gelince notları açıklayacağız. Ey muhalefet, biz dertliyiz, ama dedim ya, not ediyoruz.

