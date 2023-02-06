Depremzedelere yardım kampanyaları başlatıldı

Türkiye’de Kahramanmaraş merkezli depremde zarar görenler için yapılacak yardımlar, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın direktifiyle Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Başkanlığınca koordine ediliyor.

Türkiye’nin Lefkoşa Büyükelçiliği’nden yapılan açıklamada, “Depremden etkilenen illerde sürdürülen iyileştirme ve hayatın normale döndürülmesi çalışmalarına destek vermek isteyen Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde yaşayan kardeşlerimizden, şirketlerden ve birçok sivil toplum kuruluşundan Büyükelçiliğimize çok sayıda yardımda bulunma talebi gelmektedir” denilerek,AFAD’ın başlattığı yardım kampanyaları paylaşıldı.

Kampanyaya destek vermek isteyen vatandaşlar, tüm operatörlerden “DEPREM” yazarak 1866’ya SMS de gönderebilecek.

Afetzedeler için banka hesap numaraları üzerinden de bağış yapabileceği belirtilen açıklamada, kuruma ait bağış hesapları paylaşıldı.

Açıklamada “Her türlü olumsuz şartlarda yanımızda olan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde yaşayan kardeşlerimize, şirketlere ve sivil toplum örgütlerine teşekkür ederiz” denildi.

Öte yandan Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi halkı Türkiye Cumhuriyeti Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı tarafından başlatılan deprem yardım kampanyasına destek vermeye çağırdı.

EFT ile yapılacak yardımlarda “Alıcı Adı” kısmına “T.C. İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı” yazılması gerektiği ifade edilirken, KKTC Merkez Bankası’nın, yerel bankalardan yapılacak yatırımlara masraf almayacağı belirtildi.

Kıbrıs Vakıflar İdaresi de, Türkiye’deki depremzedelere destek için 2 milyon TL katkı sağladığını açıkladı.

Evkaf’tan yapılan açıklamada, depremde hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yaralılara şifa dilenerek, geçmiş olsun dilekleri iletildi.

Kuzey Kıbrıs Türk Kızılayı da, Türkiye’de yaşanan deprem felaketi nedeniyle “Yanındayız TÜRKİYE” sloganıyla yardım kampanyası başlattı.

Kampanyaya; Online, EFT/Havale ve SMS yoluyla bağışta bulunulabilecek. Kampanyaya SMS yoluyla katılmak için, GSM operatörlerinden DEPREM yazıp “4142”ye SMS gönderilebilecek.

Nakdi bağışlar için Kuzey Kıbrıs Türk Kızılayı’na ait Türk Lirası, Dolar, Euro ve Sterlin hesap numaralarına EFT/Havale yapılabilecek.

Bu arada, bazı belediyeler de depremzedeler için bağış kampanyaları başlattı. Toplanan tüm bağışlar Lefkoşa Atatürk Spor Salonu’nda toplanarak, Türkiye’ye gönderilecek.