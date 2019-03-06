Depresyonu bile önlüyor!

Her Gün Ayak Masajı Yapmanın Faydaları

Ayaklarımızda birçok sinir bulunur ve bu sinirler vücudumuzdaki birçok ağrıyı tetikler. Ayak bölgesindeki sinirlerin masajla uyarılmasının ağrıları hafifletip gevşetmesinin dışında birçok faydası da var. Gelin tek tek birlikte inceleyelim...

Uzak doğu antik terapi yöntemlerinde, tüm organların ayakta belli noktalarda karşılığı olduğu söylenir. Bu noktalara yapılan masajla bağlantılı bölgenin sinirsel rahatlama yaşayacağı belirtilir. Bu yönteme de refleksoloji denir. Refleksolojinin amacı vücutta sıkışan negatif enerjinin bu noktalara uygulanacak masaj ile vücuttan atılmasını sağlamaktır. Ayak masajı ile bu sayede hem negatif enerjiden hem de ağrılardan kurtulabiliriz.

BAŞ AĞRISINI GİDERİR

Baş ağrısından kurtulmanın etkili ve kısa yolu ayak masajıdır. İki ayak parmağındaki eklem noktalarına sıkıca bastırın ve masaj yapın. Başparmağınız ile işaret parmağı arasındaki alanı da dairesel hareketle ovun. Büyük ayak parmağınızın içindeki alanı bastırarak birkaç kez sıkın ve serbest bırakın.

REGL AĞRILARINI HAFİFLETİR

10 dakikalık bir ayak masajı, regl öncesi oluşan sendrom ve gerginliğe iyi gelir. Ayak tabanının iç kısmındaki bölgeye masaj yapabilirsiniz. Hem gerginliğinizi hem de regl ağrınızı hafifletir.

Ayak masajının faydaları;