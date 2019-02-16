Derbi öncesi Adem Ljajic şoku!
Derbi öncesi Adem Ljajic şoku!
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Evkur Yeni Malatyaspor'la oynanan maçta golden sonra korner direğine tekme atıp sarı kart gören Beşiktaşlı Adem Ljajic, 23. haftada oynanacak Fenerbahçe derbisinde forma giyemeyecek.
Karşılaşmanın 70'inci dakikasında Caner Erkin'in sol kanattan içeri kestiği ortayı tamamlayarak takımını 2-1 öne geçiren Ljajic, gol sevinci sırasında köşe bayrağına tekme atınca maçın hakemi Cüneyt Çakır tarafından sarı kartla cezalandırıldı.
Mücadele öncesinde sarı kart sınırında bulunan yıldız futbolcu bu sarı kartla birlikte siyah beyazlı takımın ligin 23'üncü haftasında Fenerbahçe ile oynayacağı müsabakada takımını yalnız bırakacak.
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