DERE İÇERİSİNDEKİ BAVUL BOMBA ŞÜPHESİ YARATTI
Lefkoşa’da dere içerisinde bulunan bir bavul, bomba şüphesine neden oldu
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Lefkoşa’da dere içerisinde bulunan bir bavul, bomba şüphesine neden oldu.
Marmara bölgesinde, Kemal Aksay Caddesi ile Şehit Ecvet Yusuf Cadesinin birleştiği bölgeden geçen derede bu sabah, etrafında kablo sarılı bavul görülmesi üzerine, bölgeye Polis Bomba İmha Uzmanları sevk edildi.
Uzmanlar tarafından yapılan incelemede bavulun bomba içermediği ortaya çıktı.
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Etiketler : sere, lefkoşa, şüpheli bavul
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