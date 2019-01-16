DERE YATAĞINDAKİ ÇÖP VE MOLOZ YOLUN KAPANMASINA NEDEN OLDU

Son yılların en yağışlı dönemini geçiriyoruz.

Lefke ve Güzelyurt bölgelerinde uzun zamandır akmayan dereler akmaya başladı.

Şu anda izlediğiniz görüntülerde Lefkeden gelen Gemikonağı deresi var. Suyun akmaya başladığı ilk anda beraberinde getirdiği çöpler oldukça dikkat çekici.

Bu görüntüler de gösteriyor ki bazı duyrasız vatandaşlar işlerine yaramayan ne varsa dere yatağına atmış.

Çöplerin birikimi nedeniyle yatağından taşan Gemikonağı deresi Cengiz Topel Antı civarındaki yolun kapanmasına neden oldu. Dere yatağı

temiz olsaydı, su akıp gidecekti ve söz konusu yol kapanmayacaktı…