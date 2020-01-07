DERE YATAKLARI DOLDU TAŞTI!

Ülkemizi etkisi altına alan yoğun yağış ve kuvvetli rüzgar hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor.

Aşırı yağışlar nedeniyle Güzelyurt barajına akan yağmur suları barajı doldurup taşırma tehlikesi yarattı.

Taşan dereler ise Yeşilyurt sokaklarının su altında kalmasına neden oldu.

Taşpınar’da ise yağmur suları sele neden olurken dere yatakları doldu taştı.

Dere yataklarından taşan sular sele neden oldu.