DEREBOYU'NDA BAZI YOLLAR TRAFİĞE KAPALI OLACAK!
Dereboyu’nda bazı yollar hafta sonu kapalı
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Dereboyu’nda bazı yollar alt yapı çalışmalarından dolayı hafta sonu trafiğe kapatılacak
Lefkoşa Türk Belediyesi, yarın ve pazar günü Mehmet Akif Caddesi’nin Mürvet İlhan Sokak ile Gültekin Şengör Sokakları arasında kalan kısmının alt yapı çalışmalarından dolayı trafiğe kapatılacağını duyurdu.
Sözkonusu caddede 2 gün elektrik ve yağmur suyu borusu döşeme çalışması yapılacak.
Etiketler : Dereboyu, alt yapı çalışmaları, trafiğe kapalı yol
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