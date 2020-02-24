Dereci yaralandı

23.02.2020 tarihinde, saat 10:30 sıralarında, Değirmenlik’de sakin Mahir DERECİ (E-53) kendisine ait ağıl önünde ağaç kesme makinesi ile odun kestiği sırada, makinenin hakimiyetini kaybetmesi sonucu sol diz kapağı ile kasık kısmından yaralanmıştır.

Adı edilen kaldırıldığı Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde yapılan tedavisinin ardından müşahede altına alınmıştır. Soruşturma devam etmektedir.

BRT/PGM