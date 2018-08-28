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Deren annesini solladı!

Deren annesini solladı!

Deren annesini solladı!

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Defne Samyeli’nin ardından kızı Deren Talu da bikinili fotoğraflarını sosyal medyada paylaştı.

Defne Samyeli’nin ardından kızı Deren Talu da bikinili fotoğraflarını sosyal medyada paylaştı. Annesine benzerliği ile dikkat çeken 21 yaşındaki Talu’nun fotoğrafı 20 bin beğeni, yüzlerce yorum aldı. Yurt dışına giderek oyunculuk eğitimi alan Deren’in yapımcılar da peşinde.

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