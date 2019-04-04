Deren Talu'dan Cem Yılmaz paylaşımı!

Defne Samyeli'nin kızı Deren Talu, Instastory'den Cem Yılmaz paylaşımında bulundu.

Birliktelikleriyle magazin gündemine damgasını vuran Cem Yılmaz-Defne Samyeli aşkı doludizgin devam ediyor.

Defne Samyeli'nin kızı Deren Talu, geçen gün komedyenin gösterisini izlemeye gitti.

Deren Talu gösteri sırasında çektiği bir kareyi Instagram'ın hikaye bölümünden alkış emojisi koyarak paylaştı.

İŞTE DEREN TALU'NUIN PAYLAŞIMI:

Defne Samyeli ile Cem Yılmaz'ın yıllar önce Boğaziçi Üniversitesi'nde başlayan arkadaşlıkları Nisan 2018'de sürpriz bir şekilde aşka dönüşmüştü.

'DEFNE ŞAHANE BİR İNSAN'

1 yıldır birlikte olan çiftin ilişkilerini Cem Yılmaz şu sözlerle anlatmıştı:

"Tanışıklığımız 90’lı yıllara dayanıyor.Defne’yi yıllardır uzaktan görür ve hayranlıkla bakardım, ama yakın bir arkadaşlığımız yoktu. Defne şahane bir insan. Çok iyi anlaştığım biriyle çok olgun bir birliktelik yaşıyorum. Muhabbetimiz çok değerli. Bizi kıymetli kılan şey benim onu, onun beni beğenmesi değil. İkimiz birlikteyken kendimizi ne kadar iyi hissettiğimiz.”