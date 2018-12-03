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Deren Talu'ya bir şok daha!

Deren Talu'ya bir şok daha!

Deren Talu'ya ret

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Defne Samyeli’nin kızı Deren Talu, sosyal medyada Acun Ilıcalı ile aşk yaşadığı yönünde çıkan iddialarla ilgili üç sosyal medya kullanıcısından korunmak için mahkemeye başvurdu.

İstanbul Aile Mahkemesi’ne verdiği dilekçede aşk iddialarının asılsız olduğunu belirten Talu, kişilik haklarına saldırıda bulunulduğunu ve psikolojik şiddet gördüğünü öne sürdü. Mahkeme, Deren Talu’nun korunma talebini reddetti.  

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