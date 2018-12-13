DERENİN ÖNÜNÜ KAPATAN DUVAR YIKILDI!

Girne Kaymakamlığı ve Girne Belediyesi, bölgede, dere yataklarına yapılan izinsiz yapılaşmalara yeniden müdahale etmeye başladı.

Bu kapsamda, Ozanköy Benan sokakta, izinsiz olarak inşa edilen ve Pernarota Deresinin önünü kapatan perde duvarı yıkıldı.

Girne Kaymakamı Sinan Güneş, bu tür yapılaşmalara taviz verilmeyeceğini ve gerekli müdahalelerin yapılacağını belirtti.

Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü de, önceki yıllarda, sorunlara neden olan dere yatağında kaymakamlıkla işbirliği içinde çeşitli çalışmalar yaptıklarını anlattı.

Güngördü Belediye ve kaymakamlığın su baskını yaşanmaması için önlemler alırken, vatandaşın izinsiz bir şekilde dere yataklarına müdahalede bulunmasının tüm bu çalışmaları baltaladığını dile getirdi.

Güngördü, Dere yataklarına yapılan her türlü kaçak yapılaşmanın yıkılması gerektiğini vurguladı.