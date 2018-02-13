DEREYE UÇTU!

Sürücüsü tarafından direksiyon hâkimiyeti kaybedilen ticari taksi kontrolden çıkarak kaza yaptı

Hüseyin ÇİÇEK

Eski Lefkoşa-Gazimağusa anayolu üzerinde dün öğle saatlerinde meydana gelen trafik kazası sonucu taksi şoförü hafif yaralandı.

Polisten alınan bilgiye göre yönetimindeki TGG 686 plakalı ticari araç ile Lefkoşa istikametine seyretmekte olan Murat Özbermek, direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu, aynı istikamette seyretmekte olan bir araca da hafif şekilde çarptıktan sonra kontrolden çıktı. Ticari araç yolun solunda bulunan dere yatağına savrulurken, hafif yaralanan sürücü Murat Özbermek ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Özbermek’in durumunun iyi olduğu bildirildi.

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