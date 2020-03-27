CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu. Ortaya çıkan yenei vakalar ve haberlerden sonra artık beklemeye tahammül kalmadığını ve bir kriz merkezi oluşturulması gerektiğini söyledi. Erhürman'ın açıklamaları şu şekilde;

Kaç gündür söylüyoruz. Dün gece ve bu sabah gelen haberlerden sonra artık daha fazla beklemeye tahammül kalmadı. Derhal bir kriz merkezi oluşturun. Bu merkez Tek merkez olacak. Parti, siyasi görüş ayrımı gözetmeksizin sağlık alanındaki uzmanlar, polisin, sivil savunmanın birer yetkilisi, yerel yönetimler için Belediyeler Birliği’nden ve İçişleri Bakanlığı’ndan birer yetkili ve ihtiyaçlı insanlarımızın gereksinimlerini karşılayacak kurum ve kuruluş temsilcileri bu merkezde görev yapacak. Burada üretilen kararlar gerektiğinde telefonla bakanlarla iletişim kurulmak suretiyle derhal uygulanacak. Konuyla ilgili açıklamalar da bu merkezin sözcüsü tarafından, düzenli ve sürekli olarak kamuoyuyla paylaşılacak. Koordinasyonsuzluğa, organizasyon bozukluğuna, yapılması gereken uygulamalarda gecikmeye tahammülümüz yok!

İlk etapta, üçüncü ülke yurttaşı sigortalı işçilerle ve belediyelerin katkı payından kesintiyle ilgili kararları geri alın. Bu kadar sıkıntıyla karşı karşıyayken yeni gerginlikler yaratma ve sahada cansiparane çalışan, çalışmak zorunda olan belediyeleri bu konuyla meşgul etme lüksümüz yok.

Karpaz bölgesindeki belediye başkanları ve bölge halkı bildiriyor. Sokağa çıkma yasağı kararının açıklanmasının ardından yurttaşlar marketlere akın etmiş. En istemediğimiz şey gerçekleşmiş ve çok yoğun temas yaşanmış. Karar doğru. Ama bu tip kararlar açıklanmadan önce gerekli koordinasyonun sağlanması, önlemlerin alınması ve karar metninde insanların paniğe kapılmasını önleyecek duyuruların (market ve eczane ihtiyacının nasıl karşılanacağının) da yer alması gerekir. Ve sevgili Karpaz halkı. Lütfen paniğe kapılmayın. Evlerimizde kalalım. İhtiyaçlar mutlaka giderilecektir.