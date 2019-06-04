Derileri için kaçırılan binlerce sürüngen hayvan suç örgütlerinin elinden kurtarıldı

Avrupa Polis Teşkilatı Europol 10 gün süren uluslararası bir operasyon sonucunda cüzdan yapımında kullanılmak üzere kaçırılan 4 binin üzerinde yılan, timsah ve kaplumbağayı suç örgütlerinden kurtardı.

'Bizzard' adı verilen operasyonda İtalya ve İspanya'da 12 kişi gözaltına alındı.

Operasyon sonucunda 2 bin 703 kaplumbağa, bin 59 yılan, 512 kertenkele ve 20 timsah kurtarıldı.

Sürüngenlerin derileri ile yapılan çanta ve saat kordonu gibi lüks ürünlere polis tarafından el konuldu.

22 ülkenin işbirliği ile gerçekleştirilen operasyon 22 Nisan - 22 Mayıs arasında gerçekleştirildi. Operasyona Amerika Birleşik Devletleri dahil aralarında Almanya ve Fransa'nın da bulunduğu bir çok Avrupa ülkesi de destek verdi.