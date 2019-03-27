Derin nefes aldığınızda ağrı hissediyorsanız dikkat!

Akciğerde su toplanması (Plörezi) nedir? Belirtileri ve tedavisi…

Zatürree ve tüberküloz gibi bakteriyel enfeksiyonlar, böbrek yetmezliği, konjestif kalp yetmezliği, kanser, pulmoner emboli ve kollajen vasküler hastalıkların nedenleri arasında sayılan akciğerde su toplanması (plörezi) nedir?

Derin bir nefes alırken keskin bir göğüs ağrısıyla kendini belli eden akciğerde su toplanması yani plörezi nedir? Belirtileri ve tedavisi hakkında bilinmesi gerekenleri haberimizde bulabilirsiniz…

AKCİĞERDE SIVI TOPLANMASI (PLÖREZİ) NEDİR?

Akciğerrde su toplanması yani plörezi, solunumla kötüleşen keskin bir göğüs boşluğu ağrısı ile karakterize göğüs ağrısıyla karakterize bir durumdur. Plörezi, plörit olarak da bilinen durum akciğerlerin etrafındaki iltihaplanmalardan (plevra) kaynaklanır. İki plevra tabakası vardır: biri ciğerleri örter (viseral plevra denir) ve diğeri göğsün iç duvarını örter (pariyetal plevra). Bu iki tabaka plevral sıvı ile doludur. Plörezi sıklıkla iki plevra tabakası arasındaki alanda fazladan sıvı birikimi ile ilişkilidir. Bu sıvıya plevral efüzyon denir.

Akciğerin ağrı lifleri plevrada bulunur. Bu doku iltihaplandığı zaman, göğüste nefes alma ile kötüleşen keskin bir ağrı ile sonuçlanır. Diğer plörezi semptomları öksürüğü, göğüs hassasiyetini ve nefes darlığını içerebilir.

AKCİĞERDE SU TOPLANMASI BELİRTİLERİ

Akciğerde su toplanmasının semptomları, hızlı nefes alıp verme, nefes darlığı ve lokal hassasiyet ile şiddetlenen göğüs ağrısıdır. Bu ağrı göğüs boşluğunu, boşluğun önünü veya arkasını etkileyebilir ve bazen hastada sırt ya da omuz ağrıları olabilir. Diğer belirtiler ise şunlardır:

– Öksürük, balgam

– Ateş, terleme, halsizlik

– İştahsızlık

– Mide ağrısı, karında şişlik

– Baş ağrısı

– Eklem ağrısı

– Kas ağrıları

AKCİĞERDE SU TOPLANMASI TEDAVİSİ

Doktorunuz iltihaplanma veya enfeksiyonun kaynağını tanımladıktan sonra, doğru tedaviyi belirleyebilir. Vücudunuzun iyileşme sürecine yardımcı olmak için istirahat etmek, iyileşmenin önemli bir parçasıdır.

Bunun dışında, ağrının olduğu yere doğru yatmak, ağrının giderilmesi için yeterli baskı sağlayabilir.

Diğer tedavi yöntemleri şunlardır:

– Aakteriyel enfeksiyon için antibiyotikler

– Aspirin, ibuprofen veya diğer steroid olmayan anti-enflamatuar ilaçlar dahil olmak üzere reçetesiz satılan ilaçlar

– Kodein içeren reçeteli ağrı kesiciler ve öksürük ilaçları

– Kan pıhtılarını veya büyük irin ve mukus birikimini parçalamak için kullanılan ilaçlar

– Astım tedavisinde kullanılanlar gibi ölçülü doz inhaler cihazları aracılığıyla bronkodilatörler

– Bazı durumlarda, bir kişinin plevra boşluğundan göğse sokulan bir tüp vasıtasıyla sıvının boşaltılması gerekebilir.