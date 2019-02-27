DERİNCE'DE HIRSIZLIK!

Derince’de, Yeni Erenköy Belediyesi’ne ait kültür evinden 4 tane 18 BTU'luk klima çalındı. Meselede zanlı olarak görülen O.Y.(E-35) tutuklandı. O.Y.’nin klimaları C.S.(E-56) ve E.Ç.’ye (E40) sattığı ve sahtekarlıkla para temin ettiği de tespit edildi. Hırsızlık olduğunu bildikleri halde söz konusu klimaları satın alan C.S. ve E.Ç. aleyhinde yasal işlem başlatıldı. Olayın 2017’in Aralık, 2018’in Nisan ayında olduğu açıklandı.