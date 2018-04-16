DERİNYA'DA EYLEM YAPTILAR!

EDON ve CTP gençlik örgütleri, Derinya Kapısı’nda dün, Kıbrıs sorununa çözüm bulunması, adanın yeniden birleşmesi ve Derinya Kapısı’nın açılması taleplerini dile getirdikleri etkinlik düzenledi

EDON ve Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) gençlik örgütlerinin, Derinya Kapısı’nda dün, Kıbrıs sorununa çözüm bulunması, adanın yeniden birleşmesi ve Derinya Kapısı’nın açılması taleplerini dile getirdikleri etkinlik düzenledikleri bildirildi.

Alithia gazetesi, EDON tarafından 15 günlük yeniden yakınlaşma etkinlikleri çerçevesinde düzenlenen etkinlikte, EDON Mağusa Genel Sekreteri Andreas Panayotu’nun Kıbrıslı Türkler ile Kıbrıslı Rumların birleşik bir Kıbrıs’taki gelecekle ilgili ortak düşlerinden bahsettiğini yazdı.