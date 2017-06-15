Derya Baykal Seren Serengil’e Ateş Püskürdü!

Derya Baykal, Seren Serengil’in kızıyla ilgili söylediklerine canlı yayından yanıt verdi. Duymayan Kalmasın’ın sunucusu Seren Serengil, 14 Haziran tarihli bölümde Derya Şensoy’un sevgilisini kullandığını iddia etmişti. İşte Derya Baykal'ın Seren Serengil’e yönelik sözleri!

Seren Serengil'in 'Derya Şensoy sevgilisini sevgilimle kıskandırdı' sözü olay oldu. Kızı hakkında söylenen sözlere dayanamayan Derya Baykal, kendi programı üzerinden cevap hakkını kullandı. Kızlarına laf söylettirmeyeceğini ifade eden Derya Baykal, 'Bazı İnsanlar tazminat davasının mahkemenin keyfini sürecek.' dedi

"Annelik kolay bir şey değil. Anne olmayan anneliği anlayamıyor. Bu mesleği yapıyorum, beni hiç böyle görmemişsinizdir. Ama sustukça insanlar her şeyi yapabileceklerini sanıyorlar. Televizyonlar bizim babamızın çiftliği değil. Çok değişik duygular taşıyorum. Neredeyse alıp başımı gideceğim. Çok tuhaf bir yere gidiyoruz. Uslup diye bir şey yok mu? Saygı diye bir şey yok mu? Çocuklarıma da bir şeyler söyleyebilirler. Bu işi yapıyorlarsa tabii ki bir diyeti var ama televizyonlarda istediğimiz şekilde, evimizde bir arkadaşımıza konuşuyor gibi konuşamayız..."

Seren Serengil ise Derya Baykal'a şu sözlerle yanıt verdi: