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DERYA ŞENSOY'DAN 'BOMBA' PAYLAŞIM!

DERYA ŞENSOY'DAN 'BOMBA' PAYLAŞIM!

Derya Şensoy'dan 'bomba' paylaşım!

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Bodrum'da tatil yapan Derya Şensoy, evde temizlik yaparken çektirdiği bir fotoğrafını Instagram hesabından paylaştı.

Tatil için Bodrum'a giden ve arkadaşlarının kendisini eve kapadığını söyleyen Derya Şensoy, Instagram hesabından bu kareyi paylaştı.

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Güzel oyuncu, bu kareye, "Tatildeyim yanlış anlama. Anne beni çalıştırıyolar burada" notunu düştü.

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