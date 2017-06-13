DERYA ŞENSOY'DAN 'BOMBA' PAYLAŞIM!
Derya Şensoy'dan 'bomba' paylaşım!
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Bodrum'da tatil yapan Derya Şensoy, evde temizlik yaparken çektirdiği bir fotoğrafını Instagram hesabından paylaştı.
Tatil için Bodrum'a giden ve arkadaşlarının kendisini eve kapadığını söyleyen Derya Şensoy, Instagram hesabından bu kareyi paylaştı.
Güzel oyuncu, bu kareye, "Tatildeyim yanlış anlama. Anne beni çalıştırıyolar burada" notunu düştü.
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