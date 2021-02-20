Derya: ''Ülkeyi mahvettiniz! Halk sizin koltuk kavganızla mı uğraşacak? ''

Doğuş Derya sosyal medya hesabından Sağlık Bakanı Dr.Ali Pilli görevden alınması ile ilgili eleştiride bulundu.

Doğuş Deryanın sosyal medya hesabından yaptığı açıklama :

''Ülkeyi mahvettiniz! Halk sizin koltuk kavganızla mı uğraşacak? Hepiniz istifa edin, hepiniz başarısızsınız. Halk iradesini de temsil etmiyorsunuz!''