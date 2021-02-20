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  3. Derya: ''Ülkeyi mahvettiniz! Halk sizin koltuk kavganızla mı uğraşacak? ''
Derya: ''Ülkeyi mahvettiniz! Halk sizin koltuk kavganızla mı uğraşacak? ''

Derya: ''Ülkeyi mahvettiniz! Halk sizin koltuk kavganızla mı uğraşacak? ''

Derya: ''Ülkeyi mahvettiniz! Halk sizin koltuk kavganızla mı uğraşacak? ''

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Doğuş Derya sosyal medya hesabından Sağlık Bakanı Dr.Ali Pilli görevden alınması ile ilgili eleştiride bulundu.

Doğuş Deryanın sosyal medya hesabından yaptığı açıklama :

''Ülkeyi mahvettiniz! Halk sizin koltuk kavganızla mı uğraşacak? Hepiniz istifa edin, hepiniz başarısızsınız. Halk iradesini de temsil etmiyorsunuz!''

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