Detoks yapmak isteyenler dikkat!

Detoks, vücuttaki toksin ve ödemlerin atılmasına yardımcı olmasıyla biliniyor. Detoks nedir? İdeal detoks programı nasıl olmalı?

Detoks nedir?

Detoks, son zamanlarda hızlıca kilo vermek isteyenlerin başvurduğu bir yöntem olarak anılmaya başlandı. Aslında detoksun ana amacı vücudu toksin ve ödemlerden arındırmaktır. Detoksun 3-5 ve 7 günlük programları bulunsa da uzmanlar 3 günden fazla yapılmamasını öneriyor.

Detoksun faydaları neler?

Detoks kafein, yağ, şeker gibi gıdaları barındırmadığı için enerjiyi artırıyor.

Vücuttaki toksinlerin dışarı atılmasını sağlıyor.

Bağışıklık sistemini güçlendiriyor

Cildİ güzelleştiriyor, parlaklık ve canlılık veriyor.

Zihni berraklaştırıyor, kişinin kendisini daha hafif hissetmesini sağlıyor.

Detoksun zararları neler?

Bilinçsiz bir şekilde ve uzun süreli yapılan detoks programları vücutta bazı sorunlara yol açabiliyor. Detoks yaparken birden değişen beslenme alışkanlığı ve azalan kalori alımı eklem ağrılarına, halsizliğe, ishale ve kusmaya neden olabiliyor. İnternette yazan detoks programlarının sizin bünyenize uygun olup olmadığını bilmek çok da mümkün olmuyor. Bu nedenle detoks yapmak istediğinizde bir uzmana danışmalı, doktorunuzun yazdığı detoks programını uygulamalısınız.

İdeal bir detoks programı nasıl olmalı?