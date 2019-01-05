Detoks yapmak isteyenler dikkat!
Detoks Nedir? İdeal Detoks Programı Nasıl Olmalı?
Detoks, vücuttaki toksin ve ödemlerin atılmasına yardımcı olmasıyla biliniyor. Detoks nedir? İdeal detoks programı nasıl olmalı?
Detoks nedir?
Detoks, son zamanlarda hızlıca kilo vermek isteyenlerin başvurduğu bir yöntem olarak anılmaya başlandı. Aslında detoksun ana amacı vücudu toksin ve ödemlerden arındırmaktır. Detoksun 3-5 ve 7 günlük programları bulunsa da uzmanlar 3 günden fazla yapılmamasını öneriyor.
Detoksun faydaları neler?
- Detoks kafein, yağ, şeker gibi gıdaları barındırmadığı için enerjiyi artırıyor.
- Vücuttaki toksinlerin dışarı atılmasını sağlıyor.
- Bağışıklık sistemini güçlendiriyor
- Cildİ güzelleştiriyor, parlaklık ve canlılık veriyor.
- Zihni berraklaştırıyor, kişinin kendisini daha hafif hissetmesini sağlıyor.
Detoksun zararları neler?
Bilinçsiz bir şekilde ve uzun süreli yapılan detoks programları vücutta bazı sorunlara yol açabiliyor. Detoks yaparken birden değişen beslenme alışkanlığı ve azalan kalori alımı eklem ağrılarına, halsizliğe, ishale ve kusmaya neden olabiliyor. İnternette yazan detoks programlarının sizin bünyenize uygun olup olmadığını bilmek çok da mümkün olmuyor. Bu nedenle detoks yapmak istediğinizde bir uzmana danışmalı, doktorunuzun yazdığı detoks programını uygulamalısınız.
İdeal bir detoks programı nasıl olmalı?
- İdeal bir detoks programında yüksek protein kaynaklarına yer vermelisiniz. Proteinlerden elde edilen amino asitler, karaciğer detoksunun gerçekleşebilmesinin temel kaynaklarından biridir. Nohut, mercimek, fındık, ceviz, badem, bakla gibi besinler tercih edebilirsiniz. Eğer sıvı detoksu yapıyorsanız bu besinleri detoks karışımlarınıza ekleyebilirsiniz.
- Turp ailesini beslenmeye dahil edin. Çünkü bu familyadaki besinler, karaciğer detoksu ve östrojen değişimi için birebirdir.
- Bol su içmeyi sakın unutmayın. Detoksun en önemli bölümlerinden biri toksinlerin ter ve idrar yoluyla vücuttan atılmasıdır. Önerimiz plastik şişelerdeki sulardan uzak durmanız. Bunu sadece detoksta değil, günlük hayatınızda da alışkanlık haline getirin ve cam şişe suları tercih etmeye çalışın.
- Antioksidan bakımından zengin gıdaları tüketin. Sarımsak, soğan, taze meyveler, enginar, zerdeçal, kişniş gibi.
- Detoks süresince bunlardan uzak durun!
Detoks yaparken tüketmemeniz gereken besinler bulunuyor. Bunları kısaca kafein, alkol, tütün, reçetesiz ilaçlar, paket gıdalar, işlem görmüş ve rafine edilmiş yiyecekler, şeker, suni tatlandırıcılar olarak sayabiliriz.
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