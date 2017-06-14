DEV BİNADAN ÇIĞLIKLAR YÜKSELİYOR

Londra'da 27 katlı bina cayır cayır yanıyor

İngiltere'nin başkentinde Grenfell Tower'ı saran alevler binayı küle çevirdi, çökme riski var. Binada mahsur kalanlar çığlıklar içinde yardım istedi, uluslararası haber ajansları alevlerin içinde çaresizce bekleyen insanların fotoğraflarını dünyaya servis etti. Görgü tanıkları bazı insanların yanan binadan aşağı atladıklarını aktarıyor.

İngiltere'nin başkenti Londra'da 27 katlı bir binada gece saatlerinde başlayan yangın saatlerdir söndürülemedi. Dev binayı saran alevler nedeniyle Grenfell Tower'ın üst katlarında çok sayıda insan mahsur kaldı.

Görgü tanıkları 01:16'da alevlerin görüldüğü binadan çığlıkların yükseldiğini, üst katlardaki çok sayıda insanın el fenerleriyle yardım istediklerini aktarıyor. Mahsur kalanlardan bazıları, yakınlarını arayarak yangın merdiveni de yandığı için dışarı çıkamadıklarını söyledi. Bazıları ise alevlerin bulunduğu kata gelmesiyle binadan aşağı atladı.

Binada oturanlardan biri Twitter hesabından "Sıkışıp kaldım. Evimden ayrılamıyorum çünkü dumandan öleceğim" diye yazdı.

Televizyonlar canlı yayında

Kentin batısındaki Latimer Road'da bulunan binadaki yangın dünyada son dakika haberi oldu, televizyonlar canlı yayına geçti. Uluslararası haber ajansları, günün ağarmasıyla pencerelerden yardım isteyen insanların fotoğraflarını dünyaya servis etti.

Channel 4'ün program sunucularından George Clarke, binadan 100 metre uzakta olmasına rağmen üzerinin külle kaplandığını izleyicilerine bildirdi.

Londra Ambulans Servisi, en az 30 yaralının hastanelerde tedavi altına alındığını doğruladı.

Çökme tehlikesi var

150'den fazla dairenin bulunduğu binanın tamamen çökmesinden endişe ediliyor. Londra polisi, binanın çevresini tahliye etti.

200 itfaiyeci ve 40'tan fazla itfaiye aracının müdahale ettiği binada sabah çekilen fotoğraflar, dumanların her yeri sardığını ve dairelerin içinde alevlerin yükseldiğini gösteriyor.