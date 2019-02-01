DEV TEMİZLİK!

Sosyal medya devlerinden operasyon! Binlerce hesap silindi

Sosyal medya platformları Twitter, Facebook ve Instagram'da, İran, Rusya, Venezuela ve Bangladeş merkezli binlerce sahte sosyal medya hesabı "yanlış bilgi yayma" gerekçesiyle kapatıldı.

Twitter’dan yapılan açıklamada, Venezuela’da “ülke içindeki kişileri hedefleyen devlet destekli etki kampanyası” yürüten binden fazla hesabın

kapatıldığı belirtildi.

Ayrıca, Twitter’ın İran’da 2 bin 167 kötü amaçlı hesabı tespit edip kapattığına işaret edilen açıklamada, Rusya ve Bangladeş’te de “yanlış bilgi

yayan” sahte hesapların kapatıldığı bilgisi paylaşıldı.

Twitter’ın söz konusu açıklamasından kısa bir süre sonra Facebook ve Instagram’ın da için benzer bir adım attığı duyuruldu.

Facebook’tan yapılan açıklamada, “İran ile bağlantılı olarak sahte olarak faaliyet gösteren 783 sayfa, grup ve hesap kapatılmıştır” ifadeleri

kullanıldı.

Facebook Siber Güvenlik Politikaları Müdürü Nathaniel Gleicher ise yaptığı açıklamada, Facebook ve Instagram üzerindeki sahte gönderilerin silinip, sahte hesapların kapatıldığını, Whatsapp üzerinden benzeri aktivitelere rastlanmadığını aktardı.