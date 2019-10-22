DEVLET BASIMEVİ MÜDÜRÜ YEŞİLLEME OLDU
Devlet Basımevi Müdürü Yeşilleme oldu
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Başbakanlık, Devlet Basımevi Müdürü mevkiine Yusuf Kenan Yeşilleme getirildi.
Başbakanlık Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre; Yusuf Kenan Yeşilleme bugünden itibaren Devlet Basımevi Müdürü olarak görev yapacak.
Etiketler : Yusuf Kenan Yeşilleme, Başbakanlık, Devlet Basımevi Müdürü
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