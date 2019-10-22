DEVLET BASIMEVİ MÜDÜRÜ YEŞİLLEME OLDU

Başbakanlık, Devlet Basımevi Müdürü mevkiine Yusuf Kenan Yeşilleme getirildi.

Başbakanlık Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre; Yusuf Kenan Yeşilleme bugünden itibaren Devlet Basımevi Müdürü olarak görev yapacak.