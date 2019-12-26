“DEVLET BİZE BAKMADI, AÇ KALDIK, İÇKİLİYKEN YAPTIK”

Haberci'den Ahmet Vamık'ın haberine göre; Girne, Alsancak ve Mağusa bölgesinde birçok eve girerek hırsızlık yapan 1’i kadın 5 kişilik çete, Girne Polis Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen ‘Fare Kapanı’ operasyonuyla kıskıvrak yakalanarak çökertildi.

Girne, Alsancak ve Mağusa bölgesinde birçok eve girerek hırsızlık yapan çete, Girne Polis Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen ‘Fare Kapanı’ operasyonuyla kıskıvrak yakalanarak çökertildi.

Aralık ayı içerisinde 3 farklı bölgede birçok eve girerek ziynet eşyası, nakit para, kol saati ve elektronik eşya sirkat eden 1’i kadın 5 kişilik hırsızlık çetesi, sirkat ettikleri ziynet eşyalarını Girne çarşısındaki kuyumcularda bozdurmaya çalışırken suçüstü tespit edilerek yakalandı.

Güney Kıbrıs’la bağlantıları olduğuna inanılan hırsızlık çetesinin sirkat ettikleri birçok eşyayı da yasa dışı yollardan Güney Kıbrıs’a kaçırdıkları düşünülüyor. Zanlı N.D.’nin Güney Kıbrıs’ta yaşam süren kardeşi H.D.’nin uyuşturuşu ve sirkat suçlarından birçok sabıkası bulunması ve 4 zanlının kaçak yollarla Güney Kıbrıs’a geçiş yapması bu ihtimalleri güçlendiriyor.

Aksiyon filmlerini aratmayacak bir operasyonla yakalanarak dün sabah Girne Kaza Mahkemesi’nde yargıç karşısına çıkarılan zanlılar aleyhinde soruşturma maksatlı 2 günlük tutukluluk emri alınırken, zanlıların tasarrufunda ele geçirilerek emare olarak alınan çok sayıda çalıntı eşya ise Girne Polis Müdürlüğü’nde basına sergilendi.

AYAK VE EL İZLERİ BULUNDU

Girne Kaza Mahkemesi Ceza Davaları Yargıcı Meltem Dündar’ın huzurunda görüşülen duruşmada, Başsavcılık adına Savcı Emine Taşkın, Girne Polis Müdürlüğü’ne bağlı Adli Şube’de görevli polis çavuşu Ömer Faruk Şengil’i tanık olarak dinletti.

N.D.(K-48), S.Y.(E-24), O.A.(E-30), U.B.(E-32) ve Z.Y.’nin (E-26) 2019 yılı Aralık ayı içerisinde Girne, Alsancak ve Mağusa’da meydana gelen “Geceleyin Ev Açma”, “Ev Açma”, “İkametgâhtan Sirkat”, “Mülke Tecavüz” ve “Kasti Hasar” suçlarından methaldar olduklarını belirten polis çavuşu Ömer Faruk Şengil, ilk tespitlere göre 4 farklı evden sirkat yapıldığını, soruşturmanın derinleşmesiyle birlikte bu sayının artmasının kuvvetle muhtemel olduğunu dile getirdi.

Girne bölgesinde Aralık ayı içerisinde, Doğanköy’de M.D’ye ait ikametgâhtan bir adet kol saati ve muhtelif ziynet eşyalarını, Alsancak’ta O.B’ye ait ikametgâhtan 80 Euro nakit parayı, A.K’ye ait ikametgâhtan muhtelif kol saatleri ve ziynet eşyalarını ve Çatalköy’de, Ş.D.’ye ait ikametgâhtan ise bir adet kol saati ve muhtelif ziynet eşyaların sirkat edildiğini aktaran Şengil, söz konusu bölgelerde meydana gelen ev açma olaylarıyla ilgili olarak yürütülen soruşturmalar kapsamında Olay Yeri İnceleme ekipleri tarafından ayakkabı ve parmak izleri tespit edildiğini açıkladı.

ÇALDIKLARI SAATLERİ SATMAYA ÇALIŞTILAR

Şengil, zanlıların 23 Aralık günü, müştekilerin ikametgâhlarından sirkat etmiş oldukları saatlerden bir tanesini Girne çarşısında faaliyet gösteren bir kuyumcu dükkânına götürüp sattıklarına yönelik alınan ihbar üzerine kamera görüntülerinden zanlıların eşkâlinin tespit edildiğini ifade etti.

24 Aralık günü Girne Polis Müdürlüğü’ne bağlı Adli Şube ve Cürümleri Önleme Şubesi ekipleri tarafından Girne çarşı bölgesinde ‘Fare Kapanı’ operasyonunun gerçekleştirildiğini açıklayan Ömer Faruk Şengil, tasarrufunda çok sayıda çalıntı kol saatiyle birlikte Girne çarşı bölgesindeki kuyumcuları dolaşan zanlı N.D.’nin çarşı bölgesinde konuşlandırılan polis ekipleri tarafından takibe alındığını belirtti.

Zanlı N.D.’nin kendisini bekleyen kiralık araç içerisindeki diğer 3 zanlının kullanımındaki araca binmeye çalıştığı esnada söz konusu kiralık aracın etrafının sarıldığını ve N.D.’nin yanı sıra araç içerisindeki S.Y., O.A., ve U.B. isimli zanlılarında tespit edilerek tutuklandığını kaydeden Şengil, zanlıların tasarrufunda ve kullanımlarındaki kiralık araçta çok sayıda çalıntı kol saati, ziynet eşyaları, çekiç, ayakkabı ve diş fırçasının tespit edilerek emare alındığını söyledi.

ÇALINTI EŞYALAR EVLERİNDE BULUNDU

Zanlıların giymekte oldukları ayakkabılar ile olay yerlerinden temin edilen ayakkabı izlerinin uyuştuğunu, ayrıca zanlıların parmak izlerinin de alınarak ilgili birimlere gönderildiğini aktaran Şengil, zanlıların Girne’de ikamet ettikleri apartman dairesinde yapılan aramadaysa, zanlı Z.Y.’nin ikametgâhta tespit edilerek tutuklandığını, ayrıca yapılan aramada nakit para, eldiven, tornavida, kol saatleri, ziynet eşyaları ve elektronik eşyaların da tespit edilerek emare alındığını ifade etti.

KAÇAK YOLLARLA SÜREKLİ OLARAK GÜNEY’E GEÇİP GERİ DÖNDÜLER

Tüm zanlıların gönüllü ifade vererek suçlarını kısmen kabul ettiklerini açıklayan Ömer Faruk Şengil, zanlı N.D. haricindeki diğer 4 zanlının Lefkoşa’da 1. Dereceden Askeri Yasak Bölge’yi ihlal ederek kanunsuz yollardan Güney Kıbrıs’a giriş çıkış yaptıklarına, Girne, Alsancak ve Mağusa bölgesinde toplamda 8 ikametgâhtan hırsızlık yaparak çeşitli ziynet eşyası ve nakit parayı sirkat ettiklerine yönelik itirafta bulunduklarını dile getirdi.

Zanlıların organize olarak nitelendirilen bir şekilde işlenen suçlardan methaldar olduklarına dikkat çeken Şengil, halen aranmakta olan emareler, alınması gereken ifadeler ve incelenmesi gereken parmak izleri olduğunu belirterek, geniş çaplı operasyonun salimen yürütülebilmesi için zanlıların ilk etapta 2 gün süreyle tutuklu kalmalarını talep etti.

Meselenin önemine dikkat çeken yargıç Meltem Dündar, soruşturmanın salimen yürütülebilmesine olanak sağlamak amacıyla zanlıların 2 gün süreyle tutuklu kalmalarına emir verdi.

“DEVLET BİZE BAKMADI, AÇ KALDIK, İÇKİLİYKEN YAPTIK”

Öte yandan mahkemede söz alan zanlılar kendilerini savunarak, devletin kendilerine bakmadığı, kimsenin kendilerine iş vermediği ve aç kaldıkları gerekçesiyle hırsızlık yaptıklarını öne sürdü.

Mahkemede söz alan zanlı N.D, “Burada iş bulamadım 17 yıldır Güney Kıbrıs’ta yaşıyordum orada da iş bulamadım. Ailem yok kimsem yok. Bu arkadaşlara yardımcı olmaya çalıştım onları evime aldım. Benden kimliğimi kullanarak altınları ve saatleri kuyumculara satmamı istediler” şeklinde konuştu.

Zanlı S.Y. ise, “Biz bu suçları işledik çünkü devlet bize bakmadı ve kimse bize iş vermedi. Güney’e kaçtım orada da çalıştım ama orada da bize ekmek vermediler, ben de geri döndüm. Tek hırsızlık yapan biz değiliz, bizim işlemediğimiz suçları da bize yıkmaya çalışıyorlar. Biz sadece 4 ev açtık ama diğerlerini de bizim üstümüze atmaya çalışıyorlar. Aç kaldık, bir gün N.D. bize içki aldı, alkol içince cesaret alıp bunları yaptık” dedi. Zanlı O.A. “Rum tarafına geçtim. Orada bana yardım edecek kimseyi bulamadım. Tellerden atladım tekrar buraya geldim. Parasız kaldık. Bir gece alkol içtik alkollü kafayla yaptık” derken, zanlı U.B. ise, “3 çocuğum var Rum tarafına gittim çalışmak için 1 ay kaldım. Buralarda beş parasız perişan olduk. Memlekete dönebilmek için para bulmak amacıyla hırsızlık yaptım” şeklinde konuştu. “Ben 8 yıl önce Kıbrıs’a geldim. İnşaatlarda çalıştım bir ara Rum tarafına geçtim orada bana bir süre yardım ettiler. Buraya geri gelince kimse bana iş vermedi. Aç kaldık. Bir gece içki içtik ve yaptık çok pişmanız” diyerek suçlarını itiraf etti.