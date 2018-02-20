DEVLET EL UZATMIYOR!

Kıdemli Yargıç Reynar, 18 yaşında 56 ceza davası bulunan Ahmet Can Varan gibi gençlerin topluma neden kazandırılamadığına dikkati çekti:

Suna ERDEN

Lefkoşa’da meydana geldiği öne sürülen hırsızlık olayında Kuğulu Park içerisinde faaliyet gösteren büfenin camlarını kırıp, para çaldıkları iddiasıyla tutuklu bulunan zanlı Ahmet Can Varan hakkındaki soruşturma tamamlandı.

Zanlı yargılanacağı davalardan teminata bağlanmak üzere Lefkoşa’da mahkemeye çıkarıldı. Zanlı için teminat talep eden polis, iddiaları aktardı. Polis, zanlının 13 -14 Şubat tarihleri arasında Kuğulu Park içerisinde faaliyet gösteren büfenin penceresini kırarak içeri girdiğini belirtti.

Bally kullandığını itiraf etti

Zanlının içeride muhafaza edilen toplam bin TL ve 60 Euro metal parayı çalıp aynı yerden kaçtığını tespit ettiklerini kaydeden polis, yakalanan zanlının ifade verdiğini, olay günü uçucu ve uyarıcı bir madde olan bally kullandığını, çalmış olduğu bozuk paraları bir büfede kâğıt para haline getirdiğini itiraf ettiğini söyledi. Polis mesele ile ilgili olarak başlatılan soruşturmanın tamamlandığını, zanlının benzer birçok sabıkası olduğunu ve

toplamda 56 kalem dosyası bulunduğunu belirterek, teminata bağlanmasını talep etti.

Mahkemede söz alan zanlı ise olay günü bally kullandığını ve olayı hatırlamadığını söyledi.

Genç suçlulara dikkat çekildi

Kıdemli Yargıç Tacan Reynar, öncelikle zanlının küçük yaştan itibaren birçok suça karıştığını, aleyhinde 56 kalem ceza dosyası bulunmasının hem üzücü hem de düşündürücü olduğunu ifade etti. Kıdemli Yargıç, zanlının Bally kullandığını mahkemede de söylediğini, devletin zanlı gibi genç yaşta olan suçlulara yardım eli uzatmadığını, bu nedenden ötürü gittikçe kötüye gittiklerini belirtti. Kıdemli Yargıç Tacan Reynar, zanlının kefilin 30 bin TL değerinde kefalet senedi imzalaması şartı ile tutuksuz yargılanmasına emir verdi.

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