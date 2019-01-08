DEVLET EMLAK VE MALZEME DAİRESİ, HURDA SATIŞI YAPILACAK

Devlet Emlak ve Malzeme Dairesi, 17 Ocak’ta devlet dairelerinin teknik birimlerinden çıkan hurda demir malzemelerin satışını yapacak.

Devlet Emlak ve Malzeme Dairesi’nden yapılan açıklamaya göre, satışlar, peşin para ve açık artıma usulüyle Devlet Emlak ve Malzeme Dairesi Haspolat açık ambarında saat 10.00’da, Sedat Simavi Endüstri Meslek Lisesi kaynak atölyesinde saat 12.00’de gerçekleştirilecek.

Açıklamaya göre, açık artırmaya katılacak olan alıcıların 30 bin TL-45 gün süreli geçici banka teminat mektubu veya Maliye Bakanlığı Gelir ve Vergi Dairesine yatırılacak para karşılığı alınan makbuz ve vergi borcu olmadığına dair belge getirmesi gerekiyor.

Açık artırmayla ilgili şartname 16 Ocak tarihine kadar Devlet Emlak ve Malzeme Dairesi Müdürlüğü Ayniyat ve Levazım Şubesinden temin edilebilecek.