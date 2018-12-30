Devlet harçlarının tümü yeniden düzenlenecek

Serdar Denktaş, 1 Ocak itibarı ile Devlet harçlarının tümü yeniden düzenleneceğini açıkladı.

Maliye Bakanlığı’ndan yapılan açıklama şu şekilde;

“Her yıl olduğu gibi bu yıl yine 1 Ocak itibarı ile Devlet harçlarının tümü yeniden düzenlenecektir.

Devletin gelir ve giderleri bir önceki yıl toplamında gerçekleşen hayat pahalılığı oranına bağlı olarak şekillenmektedir.

Hayat pahalılığı oranı bir sonraki yılın maaş, asgari ücret ve sosyal yardım ödenekleri ile diğer cari giderlerini etkilediği gibi Bütçenin gelir kalemlerini de etkilemektedir… Bu denge kurulmadığı takdirde ödemeler dengesi bozulur ve Devlet ödemekle mükellef olduğu harcamaları düzenli bir şekilde yapma görevini yerine getiremez.

Nitekim bu ihtiyaç nedeni ile geçmiş geçmiş yıllarda zaman zaman Devlet harçlarının gerçekleşen hayat pahalılığından daha yüksek düzenlenmesi zorunlu bir hal almış idi.

Hayat pahalılığı oranı %32 civarında gerçekleşmiştir. Buna bağlı olarak 1 Ocak 2019’dan itibaren Devlet harçları da %28-30 oranında artırılarak yeniden düzenlenmiştir.

Her yeni yıl başlangıcında bütçe yönetim ihtiyacı gereği yapılmak zorunda olan bu düzenlemeye karşı doğal olarak muhalefet partileri söylem geliştirmektedir. Bu yıl Ana Muhalefet Parti Başkanının eski bir Maliye Bakanı olmasının yılların alışkanlığı haline gelen söylemleri değiştireceğine ve bu durumun halkımızın da bu sayede daha doğru bilgilendirilmesine olumlu ve daha gerçekçi bir zemin hazırlayacağına olan inancımla tüm halkımızın yeni yılını kutlar, 2019’un hep birlikte bir önceki yıla nazaran daha iyi bir yıl olarak yaşanmasını dilerim.”