DEVLET ONLARI UNUTTU!

28 ailenin yaşam sürdüğü Beyarmudu Ağıllar bölgesinde kalan vatandaşlar yıllardır ilkel şartlarda yaşıyor. Yetkililer tarafından unutulan bölgedekiler, evlerine gitmek için yolu kendileri yaptı, 30 yıldır elektrik bekliyorlar

Devrim DEMİR

Beyarmudu Ağıllar bölgesinde yıllardır yaşam süren yirmi sekiz aile, otuz yıldır elektriksiz. Güney Kıbrıs ile Türk tarafı arasında ara bölgede kalan Türk vatandaşları yıllardır elektrik bekliyor.

2008-2009 yılında bölgede bir proje yapıldı ve aileler 2009 yılında bölgedeki projenin maliyetini Elektrik Kurumu’na ödedi.

Her aile bin TL para yatırdı, dokuz yıldır proje henüz hayata geçirilmedi. Bölgede yaşayanlar çalmadıkları kapı bırakmadı, dokuz yıldır “Yarın geliyoruz, önümüzdeki hafta takılacak, elimizde elektrik direği bitti, Elçilik yeni bir şeyler ister” sözleri ile kandırıldılar.

Ara bölgede mağdur olan yirmi sekiz aileden biri olan Kaplan Demirel isyan etti.

Yol boyu hiçbir ışıklandırması dahi olmayan bölgede kalanlar, ara bölge olduğu için birçok sıkıntı ile birlikte tehlike ile karşı karşıya.

Demirel, bölgeye Beyarmudu Belediyesi’nin de duyarsız kaldığını evlerine gitmek için yolu bile kendisinin yaptığını anlattı.

Tek aydınlatmaları lüks tüpü

Evleri Beyarmudu ile Pile sınırları arasında ara bölgede kalan Kaplan Demirel ve ailesi 30 yıldır elektriksiz bir yaşam sürüyor. Televizyon, buzdolabı ve çamaşır makinesi gibi eşyaları bugüne kadar hiç kullanamayan aile, hayvancılıkla uğraşıyor.

Gündüzleri güneş ışığından yararlanan akşam olunca lüks tüpü ile aydınlanan aile 30 yıldır gelecek olan elektriği bekliyor.

Hayvanları olduğu için jeneratör kullanan Demirel ailesi,”Jeneratörün maliyeti çok yüksek onu bile kullanmakta zorluk çekiyoruz. Gelirimiz yok, suyumuz yok ölen hayvanların hesabı yok bu bölgede. Sütlerimizi zaten döküyoruz. Akşam erkenden yatmak zorunda kalıyoruz. Özellikle kışın hayvanlarımıza yem vereceğimiz zaman karanlıkta çok zorlanıyoruz. Hayvanlar yavrulayınca bakamıyoruz. Büyük bir sıkıntı içerisindeyiz” ifadelerini kullandı.

Çöpler alınmıyor, yolları yok, su verilmiyor…

Beyarmudu Ağıllar bölgesinde yaşayan 28 aile sadece elektrik sıkıntısı çekmiyor. Beyarmudu Belediyesi’nin bölgeye hizmet vermediğini öne süren aileler, belediyenin suyunu alamıyor, çöpleri toplanmıyor, evlerine ulaşımı sağlamak için yolu kendi elleri ile yaptıklarını anlattı.

Demirel, “Elektriksiz bu yaşam ile biz ne yapmalıyız? Yolu kesip İngiliz’den elektrik dilenelim, Güney Kıbrıs’tan elektrik düşünmedim ara bölge olduğu için sıkıntı ama talepte bulunursak takacaklar bunu biliyorum” dedi.

“Kimse taleplerimize cevap vermedi”

“Gelen giden tüm hükümetlere gittik, ne yetkili makamlar nede yaptığımız başvurulara tek bir dönüş olmadı. Başsavcılığa yazı yazdık bu dolandırıcılığa giriyor ödediğimiz bedelin karşılığını hizmeti olarak geri istedik, kimse dilekçelerimize olumlu veya olumsuz dönmedi. İki yıl önce Tarım Bakanlığı’ndan bir müdür aradı sadece ama oda sözde kaldı herkes bizi karanlığa mahkûm etti” sözlerini kullanan Demirel yapılan haksızlığa cevap bekliyor.

Bölgedekilerin can güvenliği de yok

Demirel, bölgenin yasa dışı işlerle uğraşanların kullandığını kaçak olarak Güney’e geçmek Güney’den KKTC’ye geçmek isteyenlerin kullandığı yol olduğuna dikkati çekti.

Can güvenliklerinin olmadığına değinen Demirel, gece olunca bölgenin karanlığa gömüldüğünü kimin ne yaptığını bilmediklerini kapılarını açmaya korktuklarını söyledi.

“Bizi karanlıktan kurtarın”

Kaplan Demirel’in eşi Emine Demirel’de yaşanan haksızlığa isyan etti.

“Buzdolabı olmadığı için pişirdiğim yemekler kısa sürede ekşiyor, bozuluyor. Hayvanlardan sağdığımız sütü saklayamıyoruz, yaptığımız peyniri yağı yine saklayamıyor hepsi bozuluyor. Bir kilo et alsam koyacak yer bulamıyorum. Bizim 2 çocuğumuz var, hepsini karanlıkta büyütmek zorunda kaldım. Bir kadının en büyük zevki bir dizi izlemek, evinde keyifle yemek pişirmek ben bunların hiç birini 30 yıldır yapamıyorum” diye konuştu.

Havadis