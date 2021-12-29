DEVLET PİYANGOSU 5 MİLYON 415 BİN 500 TL’LİK İKRAMİYE DAĞITACAK

Devlet Piyangosu bu yıl da yılbaşına özel çekiliş düzenleyecek.

Devlet Piyangoları’nın yılbaşı özel çekilişinde büyük ikramiye 2 milyon 500 bin TL olarak belirlendi.

Yılbaşı piyangosunda toplam 5 milyon 415 bin 500 TL ikramiye dağıtılacak.

Yılbaşı piyangosu özel çekilişi 31 Aralık Cuma günü saat 18.00’de Bayrak Radyo Televizyon Kurumu’nda (BRTK) canlı yayınlanacak.