DEVLET PİYANGOSU 5 MİLYON 415 BİN 500 TL’LİK İKRAMİYE DAĞITACAK
Yılbaşı piyangosunda toplam 5 milyon 415 bin 500 TL ikramiye dağıtılacak.
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Devlet Piyangosu bu yıl da yılbaşına özel çekiliş düzenleyecek.
Devlet Piyangoları’nın yılbaşı özel çekilişinde büyük ikramiye 2 milyon 500 bin TL olarak belirlendi.
Yılbaşı piyangosunda toplam 5 milyon 415 bin 500 TL ikramiye dağıtılacak.
Yılbaşı piyangosu özel çekilişi 31 Aralık Cuma günü saat 18.00’de Bayrak Radyo Televizyon Kurumu’nda (BRTK) canlı yayınlanacak.
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