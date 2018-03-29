Lefkoşa19 °C

  1. HABERLER

  2. KIBRIS

  3. DEVLET PİYANGOSU ÇEKİLDİ!
DEVLET PİYANGOSU ÇEKİLDİ!

DEVLET PİYANGOSU ÇEKİLDİ!

İşte talihli numara...

A+A-

Devlet Piyangosu çekildi. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Spor Dairesi Piyangolar Birimi tarafından gerçekleştirilen 28 Mart 2018 Devlet Piyangosu çekilişi dün akşam gerçekleşti.

400.000 TL İkramiye Kazanan Numara

27170

10.000 TL İkramiye Kazanan Numara

52202

5.000 TL İkramiye Kazanan Numara

38079

2.500 TL İkramiye Kazanan Numara

07746

1.000 TL İkramiye Kazanan Numaralar

06498  38290  44480

500 TL İkramiye Kazanan Numaralar

03971  23179  26171  49859  71295

71624

250 TL İkramiye Kazanan Numaralar

08891  26883  36758  55966  57143

67810  75421  75685

100 TL İkramiye Kazanan Numaralar

10647  15140  31462  34802  54660

62965  71061  72084  74893  76955

50 TL İkramiye Kazanan Numaralar

04762  05525  07794  10771  11551

12079  16174  19902  22592  23056

26549  36162  36427  40914  41530

53840  56034  69444  69953  70228

Teseli-200 TL İkramiye Kazanan Numaralar

07170  17170  37170  47170  57170

67170  77170  20170  21170  22170

23170  24170  25170  26170  28170

29170  27070  27270  27370  27470

27570  27670  27770  27870  27970

27100  27110  27120  27130  27140

27150  27160  27180  27190  27171

27172  27173  27174  27175  27176

27177  27178  27179

Son 2 rakamına göre 30 TL İkramiye Kazanan Numaralar

6583

Son 1 rakamına göre 15 TL İkramiye Kazanan Numaralar

2  6

Önceki ve Sonraki Haberler

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.