DEVLET PİYANGOSU ÇEKİLDİ!
İşte talihli numara...
Devlet Piyangosu çekildi. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Spor Dairesi Piyangolar Birimi tarafından gerçekleştirilen 28 Mart 2018 Devlet Piyangosu çekilişi dün akşam gerçekleşti.
400.000 TL İkramiye Kazanan Numara
27170
10.000 TL İkramiye Kazanan Numara
52202
5.000 TL İkramiye Kazanan Numara
38079
2.500 TL İkramiye Kazanan Numara
07746
1.000 TL İkramiye Kazanan Numaralar
06498 38290 44480
500 TL İkramiye Kazanan Numaralar
03971 23179 26171 49859 71295
71624
250 TL İkramiye Kazanan Numaralar
08891 26883 36758 55966 57143
67810 75421 75685
100 TL İkramiye Kazanan Numaralar
10647 15140 31462 34802 54660
62965 71061 72084 74893 76955
50 TL İkramiye Kazanan Numaralar
04762 05525 07794 10771 11551
12079 16174 19902 22592 23056
26549 36162 36427 40914 41530
53840 56034 69444 69953 70228
Teseli-200 TL İkramiye Kazanan Numaralar
07170 17170 37170 47170 57170
67170 77170 20170 21170 22170
23170 24170 25170 26170 28170
29170 27070 27270 27370 27470
27570 27670 27770 27870 27970
27100 27110 27120 27130 27140
27150 27160 27180 27190 27171
27172 27173 27174 27175 27176
27177 27178 27179
Son 2 rakamına göre 30 TL İkramiye Kazanan Numaralar
6583
Son 1 rakamına göre 15 TL İkramiye Kazanan Numaralar
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