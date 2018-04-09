DEVLET PİYANGOSU ÇEKİLDİ!

Devlet Piyangosu’nun 600 bin TL’lik büyük ikramiyesi “27115” numaralı bilete isabet etti.



Piyangolar Birimi’nden verilen bilgiye göre, 8 Nisan 2018 Devlet Piyangosu çekilişi dün akşam yapıldı.



Büyük ikramiyenin isabet ettiği bilet, Lefkoşa (Alayköy) seyyar bayisi Yakup Ulaş tarafından satıldı.



18 Nisan 2018 tarihinde gerçekleşecek bir sonraki çekilişte büyük ikramiye 200 bin TL ve toplam ikramiye 524.100 TL olacak.



Biletler, bugünden itibaren 15TL’den satışa sunuluyor.