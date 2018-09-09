Devlet Piyangosu Çekildi

8 Eylül 2018 çekilişinde büyük ikramiye satılmayan bilete isabet etti ve devretti.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Spor Dairesi Piyangolar Birimi tarafından gerçekleştirilen 8 Eylül 2018 tarihli Devlet Piyangosu çekilişi dün akşam gerçekleşti. Çekilişte büyük ikramiyenin satılmayan bilete isabet etmesinden dolayı 18 Eylül 2018 tarihinde gerçekleşecek çekilişte büyük ikramiye 400.000 TL’ye yükseltildi.

Devlet Piyangosu’nun heyecanla beklenen çekilişinde “58322” numaralı satılmayan bilete isabet eden 200.000 TL’lik büyük ikramiye bir sonraki çekilişe devretti. 18 Eylül 2018 tarihinde geçekleşecek olan çekilişte büyük ikramiye 400.000 TL, toplam ikramiye 724.100 TL ve bilet satış fiyatı 15 TL olarak bugün (9 Eylül) satışa sunuldu.

Resmi siteden biletlerinizi kontrol etmeden atmayınız

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Spor Dairesi Piyangolar Birimi’nin resmi web sitesi olan www.kktcpiyangolar.com adresinden tüm çekiliş sonuçlarına ve güncel haberlere ulaşabilirsiniz.