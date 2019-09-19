DEVLET PİYANGOSU ÇEKİLDİ!

Spor Dairesi Piyangolar Birimi tarafından gerçekleştirilen 18 Eylül 2019 Devlet Piyangosu çekilişi dün akşam gerçekleşti.

Devlet Piyangosu’nun heyecanla beklenen çekilişinde 300 Bin TL’lik büyük ikramiye 66616 numaralı bilete isabet ederek devretti.

Devlet Piyangosunun bir sonraki çekilişi 28 Eylül 2019 tarihinde gerçekleştirilecek. Bilet fiyatı 20 TL, büyük ikramiye ise 600 Bin TL olarak yarın itibarıyla satışa sunulacak.

Spor Dairesi Piyangolar Birimi’nin resmi web sitesi olan piyangolar.gov.ct.tr adresinden tüm çekiliş sonuçlarına ve güncel haberlere ulaşılabilir. Resmi adresten biletlerinizi kontrol etmeden atmayınız.

18 EYLÜL 2019 ÇEKİLİŞ SONUÇLARI