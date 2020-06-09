Devlet Piyangosu çekildi!

Devlet Piyangosu’nun 18 Mart tarihinde gerçekleşecek olan ve salgın sebebi ile ertelenen çekilişi dün akşam gerçekleşti.

Başbakanlık Piyangolar Birimi, Devlet Piyangosu’nun heyecanla beklenen çekilişinde 600 Bin TL’lik büyük ikramiye 19306 numaralı bilete isabet etti. Bilet Girne bayisi Turgut Çeken tarafından satıldı.

Devlet Piyangosunun bir sonraki çekilişi 18 Haziran 2020 tarihinde gerçekleştirilecek. Bilet fiyatı 20 TL, büyük ikramiye ise 300 Bin TL olarak 9 Haziran itibarıyla satışa sunulacaktır.

8 Haziran 2020 çekiliş sonuçları

600,000 TL İkramiye Kazanan Numaralar

19306

15,000 TL İkramiye Kazanan Numaralar

08046

7,500 TL İkramiye Kazanan Numaralar

28819

2,500 TL İkramiye Kazanan Numaralar

17307

1,000 TL İkramiye Kazanan Numaralar

48505

65106

72216

77337

500 TL İkramiye Kazanan Numaralar

12325

22927

56046

58416

70417

250 TL İkramiye Kazanan Numaralar

00837

10945

17746

20929

24238

29225

38429

38737

38917

47835

100 TL İkramiye Kazanan Numaralar

08325

10745

21937

25015

29615

32945

37306

44847

46906

48007

48819

56007

57046

71636

76209

300 TL Tesselli İkramiyesi Kazanan Numaralar

09306

10306

11306

12306

13306

14306

15306

16306

17306

18306

19006

19106

19206

19300

19301

19302

19303

19304

19305

19307

19308

19309

19316

19326

19336

19346

19356

19366

19376

19386

19396

19406

19506

19606

19706

19806

19906

29306

39306

49306

59306

69306

79306

Son 3 Rakamına Göre 80 TL İkramiye Kazanan Numaralar

049

426

Son 2 Rakamına Göre 40 TL İkramiye Kazanan Numaralar

09

39

Son 1 Rakamına Göre 20 TL İkramiye Kazanan Numaralar

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