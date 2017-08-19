DEVLET PİYANGOSU ÇEKİLDİ…

400.000 TL’lik büyük ikramiye “49310” numaralı bilete isabet etti.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Spor Dairesi Piyangolar Birimi tarafından gerçekleştirilen 18 Ağustos 2017 tarihli Devlet Piyangosu çekilişi dün akşam gerçekleşti.

Devlet Piyangosu’nun dün akşam heyecanla beklenen çekilişinde 400.000 TL’lik büyük ikramiye “49310” numaralı bilete isabet etti.

28 Ağustos 2017 tarihinde gerçekleşecek olan bir sonraki çekilişte büyük ikramiye 200.000 TL, toplam ikramiye 524.100 TL ve bilet fiyatı 15TL olarak bugün (19 Ağustos 2017) satışa sunulacak.

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