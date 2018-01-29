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DEVLET PİYANGOSU ÇEKİLDİ!

DEVLET PİYANGOSU ÇEKİLDİ!

İşte kazanan numara...

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Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Devlet Piyangosu çekilişi dün  gerçekleşti.
Devlet Piyangosu’nun dün akşam heyecanla beklenen çekilişinde 200.000 TL’lik büyük ikramiye “68035” numaralı bilete isabet etti.
28.01.2018 Tarihli Çekiliş Sonuçları
 
200.000 TL İkramiye Kazanan Numara
68035  
10.000 TL İkramiye Kazanan Numara
62178  
5.000 TL İkramiye Kazanan Numara
79081  
2.500 TL İkramiye Kazanan Numara
11730  
1.000 TL İkramiye Kazanan Numaralar
16105  55698  56880  
500 TL İkramiye Kazanan Numaralar
01559  11091  21895  42296  52344  66976  
250 TL İkramiye Kazanan Numaralar
02141  18391  37040  48987  59257  
61725  64821  79923  
100 TL İkramiye Kazanan Numaralar
00931  02902  06292  20540  26273  
44456  53300  61570  62397  71906  
50 TL İkramiye Kazanan Numaralar
05225  10934  11323  18330  18636  
18699  19895  19952  36436  41883  
43478  47644  48092  50949  51825  
52740  65809  66417  66998  79487  
Teseli-200 TL İkramiye Kazanan Numaralar
08035  18035  28035  38035  48035  
58035  60035  61035  62035  63035  
64035  65035  66035  67035  68005  
68015  68025  68030  68031  68032  
68033  68034  68036  68037  68038  
68039  68045  68055  68065  68075  
68085  68095  68135  68235  68335  
68435  68535  68635  68735  68835  
68935  69035  78035  
Son 2 rakamına göre 30 TL İkramiye Kazanan Numaralar
00   66
Son 1 rakamına göre 15 TL İkramiye Kazanan Numaralar
1    9

 

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