DEVLET PİYANGOSU ÇEKİLDİ!
İşte kazanan numaralar...
Devlet Piyangosu’nun 18 Şubat tarihli çekilişinin 200 bin TL’lik büyük ikramiyesi “47538” numaralı bilete isabet etti.
Spor Dairesi Müdürlüğü Piyangolar Birimi’nden yapılan açıklamaya göre, 28 Şubat’ta yapılacak bir sonraki çekilişte, büyük ikramiye 200 bin TL, toplam ikramiye ise 524 bin 100 TL olacak.
Biletler 15 TL’den yarın satışa sunulacak.
18 Şubat 2018 Tarihli Devlet Piyangosu Çekiliş Sonuçları
200.000 TL İkramiye Kazanan Numara
47538
10.000 TL İkramiye Kazanan Numara
24228
5.000 TL İkramiye Kazanan Numara
56782
2.500 TL İkramiye Kazanan Numara
42267
1.000 TL İkramiye Kazanan Numaralar
12143 16782 75281
500 TL İkramiye Kazanan Numaralar
04492 10114 17489 39239 67161 79009
250 TL İkramiye Kazanan Numaralar
03801 05868 19597 31112 68903
71512 75325 79428
100 TL İkramiye Kazanan Numaralar
14027 14201 15703 21391 21664
30281 52474 57047 64081 70426
Teseli-200 TL İkramiye Kazanan Numaralar
07538 17538 27538 37538 40538
41538 42538 43538 44538 45538
46538 47038 47138 47238 47338
47438 47508 47518 47528 47530
47531 47532 47533 47534 47535
47536 47537 47539 47548 47558
47568 47578 47588 47598 47638
47738 47838 47938 48538 49538
57538 67538 77538
50 TL İkramiye Kazanan Numaralar
02012 09448 14526 17586 19762
20761 23199 23451 24442 26022
27787 29013 30380 35558 42014
51599 53766 56988 62045 64198
Son 2 rakamına göre 30 TL İkramiye Kazanan Numaralar
45 67
Son 1 rakamına göre 15 TL İkramiye Kazanan Numaralar
2 9
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