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DEVLET PİYANGOSU ÇEKİLDİ!

DEVLET PİYANGOSU ÇEKİLDİ!

İşte kazanan numaralar...

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Devlet Piyangosu’nun 18 Şubat tarihli çekilişinin 200 bin TL’lik büyük ikramiyesi “47538” numaralı bilete isabet etti.

Spor Dairesi Müdürlüğü Piyangolar Birimi’nden yapılan açıklamaya göre, 28 Şubat’ta yapılacak bir sonraki çekilişte, büyük ikramiye 200 bin TL, toplam ikramiye ise 524 bin 100 TL olacak.

Biletler 15 TL’den yarın satışa sunulacak.

18 Şubat 2018 Tarihli Devlet Piyangosu Çekiliş Sonuçları

200.000 TL İkramiye Kazanan Numara

47538  

10.000 TL İkramiye Kazanan Numara

24228  

5.000 TL İkramiye Kazanan Numara

56782  

2.500 TL İkramiye Kazanan Numara

42267  

1.000 TL İkramiye Kazanan Numaralar

12143  16782  75281  

500 TL İkramiye Kazanan Numaralar

04492  10114  17489  39239  67161  79009  

250 TL İkramiye Kazanan Numaralar

03801  05868  19597  31112  68903  

71512  75325  79428  

100 TL İkramiye Kazanan Numaralar

14027  14201  15703  21391  21664  

30281  52474  57047  64081  70426  

Teseli-200 TL İkramiye Kazanan Numaralar

07538  17538  27538  37538  40538  

41538  42538  43538  44538  45538  

46538  47038  47138  47238  47338  

47438  47508  47518  47528  47530  

47531  47532  47533  47534  47535  

47536  47537  47539  47548  47558  

47568  47578  47588  47598  47638  

47738  47838  47938  48538  49538  

57538  67538  77538  

50 TL İkramiye Kazanan Numaralar

02012  09448  14526  17586  19762  

20761  23199  23451  24442  26022  

27787  29013  30380  35558  42014  

51599  53766  56988  62045  64198  

Son 2 rakamına göre 30 TL İkramiye Kazanan Numaralar

45         67

Son 1 rakamına göre 15 TL İkramiye Kazanan Numaralar

2       9

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