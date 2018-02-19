DEVLET PİYANGOSU ÇEKİLDİ!

Devlet Piyangosu’nun 18 Şubat tarihli çekilişinin 200 bin TL’lik büyük ikramiyesi “47538” numaralı bilete isabet etti.

Spor Dairesi Müdürlüğü Piyangolar Birimi’nden yapılan açıklamaya göre, 28 Şubat’ta yapılacak bir sonraki çekilişte, büyük ikramiye 200 bin TL, toplam ikramiye ise 524 bin 100 TL olacak.

Biletler 15 TL’den yarın satışa sunulacak.

18 Şubat 2018 Tarihli Devlet Piyangosu Çekiliş Sonuçları

200.000 TL İkramiye Kazanan Numara

47538

10.000 TL İkramiye Kazanan Numara

24228

5.000 TL İkramiye Kazanan Numara

56782

2.500 TL İkramiye Kazanan Numara

42267

1.000 TL İkramiye Kazanan Numaralar

12143 16782 75281

500 TL İkramiye Kazanan Numaralar

04492 10114 17489 39239 67161 79009

250 TL İkramiye Kazanan Numaralar

03801 05868 19597 31112 68903

71512 75325 79428

100 TL İkramiye Kazanan Numaralar

14027 14201 15703 21391 21664

30281 52474 57047 64081 70426

Teseli-200 TL İkramiye Kazanan Numaralar

07538 17538 27538 37538 40538

41538 42538 43538 44538 45538

46538 47038 47138 47238 47338

47438 47508 47518 47528 47530

47531 47532 47533 47534 47535

47536 47537 47539 47548 47558

47568 47578 47588 47598 47638

47738 47838 47938 48538 49538

57538 67538 77538

50 TL İkramiye Kazanan Numaralar

02012 09448 14526 17586 19762

20761 23199 23451 24442 26022

27787 29013 30380 35558 42014

51599 53766 56988 62045 64198

Son 2 rakamına göre 30 TL İkramiye Kazanan Numaralar

45 67

Son 1 rakamına göre 15 TL İkramiye Kazanan Numaralar

2 9