DEVLET PİYANGOSU YILBAŞI ÇEKİLİŞİ ŞANSLISI İKRAMİYESİNİ ALDI

Devlet Piyangosu’nun yılbaşı özel çekilişinde 1 buçuk milyon TL’lik büyük ikramiyeyi kazanan talihliye, ikramiye çeki bankası aracılığıyla teslim edildi.

Spor Dairesi Müdürlüğü Piyangolar Birimi’nden yapılan açıklamada, 31 Aralık 2018’de gerçekleştirilen Yılbaşı Özel Çekilişinde 1 buçuk milyon TL’lik büyük ikramiyenin sahibine teslim edildiği ve ikramiyeyi talihli adına Kıbrıs Türk Kooperatif Merkez Bankası Mağusa Şubesi Müdür Vekili Buket Muhtaroğlu ile Koop Bank Halkla İlişkiler ve Reklam Bölümü’nden Oshan Sabırlı’nın teslim aldığı bildirildi.

1 milyon 500 bin TL’lik çeki, Spor Dairesi Müdürü Alkan Değirmencioğlu ve Piyangolar Sorumlusu Biray Deliceırmak birlikte takdim etti.

Açıklamaya göre, 200 bin adet basılan yılbaşı özel çekilişi biletlerinin 178 bin 800’ü satıldı. Büyük ikramiye, Piyangolar Birimi Mağusa bayisi Bayram Solak tarafından satılan “108579” numaralı bilete isabet etmişti.

Birimden yapılan açıklamada Ocak ayının 15’inde ve 30’unda iki çekiliş gerçekleşeceğini, çekilişlerin ikramiye çıkana kadar yapılacağı ve ikramiye miktarının da 200 bin TL olduğu vurgulandı.

Ocak ayındaki çekilişlerin ardından, Şubat ayında çekiliş tarihlerinin ayın 8, 18 ve 28’i olarak normale döneceği de belirtildi.