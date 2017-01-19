DEVLET PİYANGOSU’NDA BÜYÜK İKRAMİYE GAZİMAĞUSA’DA

Devlet Piyangosu’nun dünkü çekilişinde 200 bin TL’lik büyük ikramiye, Gazimağusa’da satılan “23922” numaralı bilete isabet etti.

Spor Dairesi Piyangolar Birimi tarafından gerçekleştirilen Devlet Piyangosu’nun çekilişi dün akşam yapıldı.

Piyangolar Birimi’nden yapılan açıklamaya göre, Genç TV’den canlı yayında çekilen Devlet Piyangosu’nun büyük ikramiyesinin bileti, Gazimağusa bayisi Hasan İpekçioğlu tarafından satıldı.

Spor Dairesi Piyangolar Birimi’nin resmi web sitesi www.kktcpiyangolar.com adresinden tüm çekiliş sonuçlarına ve güncel haberlere ulaşabileceği belirtildi.