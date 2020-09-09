Devlet Piyangosu’nun 900 Bin TL’lik ikramiye çekilişi yapıldı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Piyangolar Birimi tarafından gerçekleştirilen 8 Eylül 2020 Devlet Piyangosu çekilişi dün akşam gerçekleşti. Devlet Piyangosu’nun heyecanla beklenen çekilişinde 900 Bin TL’lik büyük ikramiye 37500 numaralı bilete isabet etti.

Şanslı bilet Lefkoşa bayisi Abdulkadir Yalnız tarafından satıldı. Devlet Piyangosunun bir sonraki çekilişinin 18 Eylül’de gerçekleştirileceği, bilet fiyatının 20 TL, büyük ikramiyeninse 300 Bin TL olacağı, ve biletlerin bugün satışa sunulacağı kaydedildi.