Devlet seyirci kaldı

Kız ve bir buçuk yaşındaki çocuğu tam bir sefalet içinde yaşıyor.

15 YAŞINDA İKİNCİ BEBEĞE HAMİLE:

Girne bir çöp evde bir buçuk yaşındaki çocuğuyla, 5 aylık hamile olarak bulduğu çocuk annenin geçen 14 Şubat 2016’da hastanede doğum yapan çocuk anne olduğu ortaya çıktı. Devletin ilgili birimleri ise çocuk annenin bir buçuk yıldır ne yaptığından habersiz

SOSYAL HİZMETLER DEVREYE GİRDİ:

Sosyal Hizmetler Dairesi Müdürü Aydan Başkurt: Konu bize yeni intikal etti. Çok farklı ve hassas bir vaka çocukla ilgili karar için çalışmalar devam ediyor. Çocuğun durumu ile ilgili Savcılıkla bugün görüşeceğiz. 15 yaşındaki kızın menfaati ne ise onu yapmaya çalışacağız

4 GÜN SONRA YARDIMA GİTTİLER:

Belediye ekipleri Perşembe günü çöp evde buldukları çocuk anneye yardım için 4 gün sonra oraya yeniden gitti ancak çocuk anne kayıplara karıştı. Belediye çocuğun Güzelyurt’ta bir yakının yanına gittiğini duyurdu

Devrim DEMİR

Girne’de belediyeye yapılan bir ihbar, bir insanlık dramını ortaya çıkardı.

İhbarı değerlendirerek verilen adrese giden belediye ekipleri 15 yaşında ve 5 aylık hamile bir kız çocuğunu, bir buçuk yaşındaki çocuğuyla çöp evde sefalet içinde bulundu.

Belediye’den yapılan açıklamaya göre polis lojmanlarındaki çöp evde bulunan kız çocuğu elektrik ve sudan yoksun bir şekilde yaşıyordu.

Hamile kız çocuğunun bulunduğu çöp evdeki tuvalet de kullanılamaz durumda.

Belediye 4 gün sonra yardıma gitti

Belediye ekipleri Perşembe günü evi temizlemek için oraya gittikten sonra, çocuk anneye yardım için dün yeniden oraya gitti, ancak çocuk anne bir kez daha kayıplara karıştı.

14 Şubat 2016’da doğum yaptı

Girne’deki çöp evde ortaya çıkan çocuk anne 14 Şubat 2016’da Lefkoşa Doktor Burhan Nalbantoğlu Hastanesi’nde sağlıklı bir bebek dünyaya getirmişti.

Çocuk anne geçen doğumu gerçekleştiren doktorun konuyu polise bildirmesi ile kamuoyunun gündemine gelmiş, bebeğin babası olma suçlamasıyla 27 yaşındaki C.Ş. tutuklanmıştı. Polis soruşturması sırasında ise C.Ş’nin bebeğin babası olmadığı ortaya çıktı.

Çocuk anne unutuldu

Doğumun ardından bir sür kamuoyunda gündem olan çocuk anne, bir süre sonra yine unutuldu. Çöp ev ihbarı ile yeniden ortaya çıkan çocuk annenin bu kez ikinci bebeğine hamile olduğu anlaşıldı. Belediye ekipleri Perşembe günü ulaştıkları çocuk anneye yardım için ancak dün harekete geçti.

Ailesi ülkeden ayrıldı

Bu arada Havadis’in elde ettiği bilgiye çocuk annenin ailesi Temmuz ayının ilk haftasında adadan ayrıldı. Aile, “bizimle gelmek istemedi” diyerek 15 yaşında ikinci bebeğine hamile olan kızlarını ardında bıraktı.

Başkurt: Kızın menfaati neyi gerektirirse yapacağız

Sosyal Hizmetler Dairesi Müdürü Aydan Başkurt, Havadis’in sorusu üzerine, konunun yeni gündemlerine geldiğini, daire olarak gerekeni yapacaklarını söyledi.

Aydan Başkurt, “Bu konu bize yeni intikal etti. Çok farklı ve hassas bir vaka çocukla ilgili karar için çalışmalar devam ediyor. Çocuğun durumu ile ilgili Savcılıkla bugün görüşeceğiz. 2016 yılında yaşadığı ilk doğumda ben görevde değildim, ailesi durumu üstlendiği için bakanlık devre dışı kalmıştı. 15 yaşındaki kızın menfaati ne ise onu yapmaya çalışacağız” dedi.

Sayın: Çocuk anneye Vicdani Yardım Derneği

15 yaşında ikinci bebeğine hamile çocuk annenin durumuyla ilgilenen Avukat Ahmet Said Sayın ise Girne Belediyesi’nin konuyu ifşa etmesinin yanlış olduğuna dikkati çekti. Sayın, “Girne Belediye personeli, avukat Sevilay İleri’nin ısrarlı aramsı sonucu eve gidilip gerekli işlemler yapıldı. Vicdani Yardım Derneği (VİYAD ) 15 yaşındaki kıza ve çocuğuna sahip çıktı. Çocuğun durumu haftalardır bakanlarla görüşülüyordu, Sosyal Hizmetler Dairesi çocuk vatandaş olmadığı için çözüm üretmeye çalışıyordu. Kızın ailesi Temmuz ayının başında ülkeden ayrılarak, Bulgaristan’a gitti, nişanlısı C.Ş., ise muhaceret borcu olduğu için ülkeye giriş yapamıyor” dedi.

İleri: Çocuk annenin nişanlısı yurtdışında

Çocuk annenin durumu ile yakından ilgilenen ve belediyeyi konudan haberdar edenin kendisi olduğunu ifade eden Avukat Sevilay İleri de, çocuk annenin karnındaki bebeğin muhtemel babası olan 27 yaşındaki C.Ş., nin yaklaşık 30 bin TL vize borcu olduğu için şuan ülkeye giriş yapamadığını anlattı.

İleri, “Nişanlısı C.Ş., ülkeye giriş yapamıyor, kızın ailesi ise Temmuz ayında ülkeden ayrılarak burada yalnızlığa mahkum edildi. SOS Çocuk köyü ile gerekli görüşmeleri yapmamıza rağmen, bize verilen cevap Sosyal Hizmetler yerleştirebilir oldu. Sosyal Hizmetlerle görüştük, yasaya göre vatandaş olmayanlara bir şey yapılamadığını öğrendik. Bizzat kendim geçtiğimiz hafta belediye ile görüştüm, evin temizliği için ancak olumsuz yanıt aldım. Belediye personelinin çok pis yerlere giremediklerini midelerinin kaldırmadığı cevabını aldım gazeteye vereceğim dediğim zaman da temizlik için eve gittiler. Kız temizlik işlemleri yapılmadan evden Vicdani Yardım Derneği (VİYAD ) tarafından sahiplenildi ve Güzelyurt’ta bir ailenin yanına geçici olarak bebeği ile yerleştirildi. İnsanlık olarak 15 yaşındaki kız, çocuğu ve karnındaki ile ilgili bir çaba içindeyiz. Bugün Sosyal Hizmetlerin savcılıkla görüşmesini takip edeceğiz. 15 yaşındaki kızın kaldığı evde son 2 yıldır ne elektrik ne suyu vardı, çok eski bir evdi. Devlet koruması altına almalıdır”





Güngördü: Devlet destek olmalı

Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü, belediye ekiplerinin rastladığı insanlık dramını yazılı bir açıklamayla komu oyuyla paylaştı. Güngördü, “Çocuk denilen yaşta hamile genç bir kız ve bebeğinin böylesi insanlık dışı ve sağlıksız koşullarda yaşaması hepimizin ayıbıdır. Devletin beslenme, barınma ve sağlık konusunda ihtiyaçlı bireylere sahip çıkması şarttır. Ekip arkadaşlarımız, büyük bir çabayla ve duyarlılıkla bu evin yaşanılabilir bir ev olabilmesi adına çaba göstermektedir. Gerekli hijyen koşullarını yerine getirecek, belediye olarak kız ve bebeğinin temel ihtiyaçlarını geçici bir süreliğine üstleneceğiz. Ancak, söz konusu kız ve bebeğine gerekli yaşam koşulları devlet desteğiyle sağlanmalıdır.”

Küçük kız kayıplara karıştı

Güngördü, TAK muhabirinin sorularını yanıtlarken de, çöp evin geçtiğimiz perşembe günü bulunduğunu ve ilaçlanarak temizlenmeye çalışıldığını anlattı.

Yaklaşık 10 yıldan beri KKTC’de yaşayan Bulgaristan kökenli bir ailenin kızı olan hamile çocuğa, yardımcı olmak için bugün (dün) ulaşmaya çalıştıklarını ancak ulaşamadıklarını da anlatan Güngördü, Güzelyurt’ta bir yakınının yanına gittiğini öğrendiklerini kaydetti. Girne’de yaşayan babaya da ulaşamadıklarını söyleyen Güngördü, durumun yarın bir raporla Sosyal Hizmetler Dairesi’ne aktarılacağını ekledi.

Havadis