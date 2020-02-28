Devlet Tiyatroları bugünkü oyununu iptal etti

Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı’na bağlı Kıbrıs Türk Devlet Tiyatroları tarafından sahnelenen Woyzeck oyununun bu akşam saat 20.00’de Lefkoşa Atatürk Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilecek gösterimi, İdlib’deki saldırıda 33 Türk askerinin şehit olması ve bu sabah saatlerinde Lefkoşa Dr. Burhan Nalbanoğlu Devlet Hastanesi’nde yaşanan yangında meydana gelen can kayıpları nedeniyle iptal edildi.

Konuyla ilgili Devlet Tiyatroları’ndan yapılan açıklamada, “Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza ve kahraman şehitlerimize Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifalar dileriz. Tüm milletimizin ve Türkiye’mizin başı sağ olsun” denildi.